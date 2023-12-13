逼出哈馬斯！傳以色列將開始向加薩地道灌海水 破壞「地下迷宮」
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）於10月初爆發衝突至今已經超過兩個月，戰事仍未有平息的跡象。由於哈馬斯在加薩地區建造了錯綜復雜的地道系統，先前以色列國防軍（IDF）傳出有意抽取海水灌入加薩地底，將哈馬斯殘黨逼出來。最新消息指出，美國官員證實，以色列已經開始行動。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《華爾街日報》等外媒報導，熟悉以色列軍方行動的美國官員表示，以色列通知美國灌注海水行動已展開，將從地中海抽取海水灌入加薩地底宛如迷宮般的大型地下通道，此行動是建立在「有限基礎上的詳細測試」，藉此找出能更大規模破壞地道系統的方法。
以色列這起行動過程可能將長達好幾個禮拜，美國官員指出，以色列目前仍在評估長達300英里（約482.8公里）、並設有防爆門的大型地下通道中，灌入海水能有多少的效果。以色列向美國保證，他們注入海水前會確認地道沒有人質被扣押，同時謹慎地進行測試。
雖然有部分官員認為，以色列將海水大量灌進加薩地區，可能有助於摧毀部分地道網，但也有官員認為，這可能會影響整個加薩走廊的淡水供應，對於陷入水深火熱的加薩人民，將會形成另一場人道危機。
哈馬斯使用的大型地下通道網又被稱為「加薩地鐵」（Gaza Metro），最早見於1980年代。最初用來走私物品，在哈馬斯掌權之後才逐漸轉為軍用設施。