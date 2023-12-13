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國民法官重要推手文嘉倩再調高院　17名律師成功轉法官

▲司法院12日召開人審會（圖／NOWnews資料照）
▲司法院12日召開人審會（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

新任大法官蔡彩貞日前上任後，最高法院有空缺，司法院人事審議委員會12日開會，決議將高院法官陳如玲調派最高法院辦理審判事務，台北高等行政法院法官林淑婷派最高行政法院辦事，國民法官重要推手司法院刑事廳辦事法官文嘉倩調任高院法官，另有17名律師轉任法官完成研習、正式分發。

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另外，司法院人審會也決議，調派花蓮高分院法官劉雪惠為同院法官兼庭長。任期至法務部司法官學院司法官班第65期分發報到，得連任1次。台中地院法官廖純卿再次調任台中高分院法官。

北院法官林伊倫、新北院法官宋泓璟、士院法官張嘉芬等3人首次調任高雄高分院法官，並以新職調派高院辦理審判事務。

法官學院律師轉任法官職前研習班研習學員許仁純、徐黛美、劉佳燕、蔡仲威、江俊傑、王龍寬、陳姿樺、陳景筠、沈蓉佳、吳宛亭、邱正裕、王玲櫻、何信儀、林于渟、王冠霖、葉伊馨、熊霈淳等17人完成研習程序，經司法院法官遴選委員會遴選通過，同意由司法院依研習成績辦理選填分發地方法院事宜，各法院分發員額為：占彰化地院缺調派台北地院辦理審判事務1人、新北地院2人、士林地院1人、桃園地院1人、新竹地院1人、苗栗地院1人、台中地院1人、南投地院1人、彰化地院1人、高雄地院1人、橋頭地院2人、屏東地院2人、花蓮地院2人。

台北地院試署法官黃文昭、林柔孜、新北院試署法官梁世樺、林翊臻、趙悅伶、桃園地院試署法官張明宏、曾淑君、顏嘉漢、潘曉萱、台中地院試署法官張美眉、南投地院試署法官羅子俞、嘉義地院試署法官方宣恩、台南地院試署法官王鍾湄、廖建瑋、高雄地院試署法官林婕妤、劉珊秀、吳俞玲、陳彥霖（調司法院辦事）、高雄少年及家事法院試署法官鄭美玲、台東地院試署法官蔡政晏、宜蘭地院試署法官高羽慧等人試署服務成績均經審查及格。

同意發給智慧財產及商業法院法官陳端宜、台中地院法官楊欣怡等2人行政訴訟類型專業法官證明書；台北地院法官張宇葭（調司法院辦事）家事類型專業法官證明書。

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