▲盼減輕家人負擔脫離輪椅　20歲男大生肌肉萎縮望新藥

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隱性遺傳性基因疾病難立即確診 肌肉慢慢萎縮最終恐走向呼吸衰竭中國醫藥大學兒童醫院副院長暨兒童神經科主任周宜卿教授表示，脊髓性肌肉萎縮症是隱性遺傳性疾病，患者父母沒有任何異狀，當發現孩子容易跌倒，步態不穩，帶小孩到醫院反覆檢查確診後，父母才知道有基因缺陷，脊髓性肌肉萎縮症在最壞狀況下，患者在2歲前就因全身肌肉萎縮，沒有辦法長大體驗世界。
周宜卿教授說明，脊髓性肌肉萎縮症致病原因，在於患者SMN基因無法正常生產足夠SMN蛋白濃度，導致脊髓內的運動神經元逐漸凋亡，當脊髓訊號沒辦法順利傳達，肌肉無法接到訊息，也就慢慢開始萎縮流失，病患會從小動作出現些微異常開始惡化，慢慢地無法行走站立，最後可能發生呼吸衰竭。
治療就是跟時間賽跑保護神經元 口服用藥有助脊椎嚴重側彎病患周宜卿教授強調，治療脊髓性肌肉萎縮症就是跟時間賽跑，在藥物作用下，讓異常基因盡量產出SMN蛋白，穩定現存運動神經元，阻止肌肉持續流失，患者能保持當下活動狀態，藥物有針劑與口服兩種方式，口服藥物健保原本僅給付給幼兒，2023年6月1日開始擴大至18歲以上病患，也有機會獲得給付。
周宜卿教授解釋，針劑型治療藥物不是一般打針，而是將針推入脊髓，但患者很常因肌肉流失導致脊椎側彎，當側彎太嚴重會壓迫心臟與肺臟，也影響脊椎入針，找不到適合送藥點，口服用藥好處就在於不用脊椎注射，病患每天口服用藥1次就能穩定病況，不用擔心脊椎側彎無法投藥，讓病情持續惡化。
健保擴大口服用藥給付至18歲以上 穩定治療有助減少住院治療周宜卿教授提醒，健保雖擴大口服用藥給付，但病患須在3歲內發病確診，起始治療年紀未滿7歲，或起始治療年紀滿7歲至18歲以下，上肢運動評估RULM≧15，18歲以上須醫師判定具資格，20歲個案脊椎側彎嚴重且脊椎無法進針者，較適合使用口服用藥。
周宜卿教授提到，所有脊髓性肌肉萎縮症患者，都期盼能自理生活，不會成為家人負擔，及早發現脊髓性肌肉萎縮症，最快時間點給予藥物治療相當重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60223
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