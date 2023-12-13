響應反制ISIS聯盟 台美簽協議支持敘利亞穩定化、改善當地公衛
駐美代表俞大㵢於11日抵達華府並直奔辦公室履新，隨後在美東時間12日上午與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署「第3份在敘利亞部分地區進行穩定化援助協議」。俞大㵢表示，台灣有能力、也願意為世界做出更多貢獻，在全球關注議題扮演更積極的角色，跟所有國際夥伴共同促進區域及全球的繁榮發展。台灣這次捐贈彰顯我們積極投入全球各地人道援助的決心。
記者邱新博／台北報導
俞大㵢致詞時指出，我政府持續響應「全球反制ISIS聯盟」，支持敘利亞東北公民社會恢復活力、改善當地公衛、促進生活品質及強化急救人員職能等重要工作。全球正面臨專制政權脅迫及國際恐怖主義等種種挑戰，然而誠如蔡英文總統所言，台灣有能力、也願意為世界做出更多貢獻，在全球關注議題扮演更積極的角色，跟所有國際夥伴共同促進區域及全球的繁榮發展。台灣這次捐贈彰顯我們積極投入全球各地人道援助的決心。
駐美代表處說明，台灣於2014年加入「全球反制ISIS聯盟」，目前該聯盟計有86個成員。台灣作為聯盟成員與國際社會信賴之夥伴，近年持續對前ISIS佔領區提供關鍵人道援助，協助中東地區穩定化，成果及貢獻獲美國及聯盟其他成員肯定。台灣將持續與美國等理念相近國家緊密合作，為印太、中東及世界其他區域之和平穩定做出貢獻。