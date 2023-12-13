▲中年男三年中風四次，竟是心房顫動惹禍！

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心房顫動者注意！再次中風機率多9倍根據衛福部統計，腦血管疾病為國人第四大死因，且腦中風造成失能的後遺症，更是成人殘障的主因之一。彰化基督教醫院中風中心孫穆乾主任指出，吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及中風家族病史為腦中風主要的危險因子，其中，心房顫動者中風的機率不僅是一般人的5倍，死亡率多2倍，二度中風的機會更是比一般人高出許多，且風險還會隨著年紀增加而變大。
心房顫動者中風，預後較差、死亡率更高！心房顫動是心臟內產生節律訊號的功能異常，導致心跳異常或不規則，無法有效將血液排送出心臟，導致血液淤滯形成血栓，而當血栓隨著血流進入大腦，就會引發缺血性腦中風。孫穆乾主任進一步說明，部分腦中風是因動脈粥狀硬化，導致血管阻塞引發血流不順所引起，但心房顫動引起的腦中風很直接，和膽固醇造成動脈粥狀硬化所導致的血栓，位置、原理不同。研究顯示，心房顫動患者中風後容易產生較嚴重的臨床症狀，預後較差，死亡率也更高，而且很容易出現再發性腦中風，若再合併抽菸或三高等危險因子，則每年發生中風的風險還會再增加。
比電燒有效，抗凝血藥物預防中風更有感！該如何避免心房顫動引起腦中風？孫穆乾主任強調，透過口服抗凝血劑抑制血塊形成，是目前預防心房顫動引起腦中風有效治療方式，因為即使電燒治療好心房顫動，仍無法完全預防陣發性心房顫動，術後患者部份還是得吃抗凝血劑。然而，傳統口服抗凝血劑出血風險較高，需要患者定期回院追蹤凝血時間來調整劑量，加上容易與其他藥物及綠色蔬菜等食物產生交互作用，使用上較不方便。因此，除風濕性心臟病合併心房顫動或裝有機械性心臟瓣膜，大部分患者已轉而開始使用新型抗凝血劑。
反觀新型口服抗凝血劑因作用於單一凝血因子，穩定性高，效果較可預期，且幾乎不受食物、藥物交互作用影響，可大幅降低出血風險，能夠有效預防腦中風，使用上更安全、方便。
擺脫失能風險，別等中風才發現！孫穆乾主任呼籲，心房顫動是臨床上常見的心律不整，患者可能平常好好的，但有時會突然頭暈、無力、胸悶、呼吸急促或莫名的心悸，提醒若上述症狀出現時，應盡快就醫進行評估，一般只要照心電圖就可以確診。比較需要注意的是，臨床上約有四分之一的心房顫動患者沒有明顯症狀，建議有家族病史的民眾，可以摸摸看自己的脈搏，觀察是否有心跳不規則、忽快忽慢的情形，畢竟心房顫動容易引發腦中風，不可不慎！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60219
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