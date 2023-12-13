名家論壇》吳崑玉／吳少爺致區師理得論古文存廢書

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至有清一代，康熙與民休息，一代致富，至雍正卻已貪腐橫行，帝欲嚴刑重法，反貪滅腐，卻也只能供銀養廉，帝歿即人亡政息。同樣情節，在中國改革開放後重演一次，在台灣則輪迴更快。如今，高層官僚廉潔者屈指可數，政治人物知恥者更是保護動物。令人嘆之又嘆:「亡X者，X也，非六國也。」然歷代高官顯貴，皆飽讀詩書，進士及第。亭林先生「廉恥」之文，必讀必考，必背能誦，何以半點不受此文教化？耳提面命，照樣「居官有同貿易」？嚴刑峻法，依然「納無賴為爪牙，受奸民之投獻」？
蓋中國社會道德文化傳統之形成，不獨因典籍而立，更多來自代代相傳。一入衙門，導師學長便教其「有事弟子服其勞，有酒食先生饌。」建立階級觀念。待其媳婦熬成婆，忝居七品縣令，師爺差役便報其聚斂巧門，解析長官習性僻好，傳承慣例陋規，教以乘機分潤。待其恥感歸零，曲意奉承，方被視為「自家門生」，拉幫結派，升官發財。反之，則貶官告發，發配邊疆。「廉恥，立人之大節」，卻是為官場之大忌。上行下效，下行圍上，於是中國形成一個口頭上的禮義社會，同時又存在一個實體運作的暗黑社會，兩者互為表裡，相互依存，又相愛相殺。心口不一，表裡相悖，便成日月之陰晴，太極之兩儀，八卦之緣起。於是區師理得之理所當然，僅存於文本，不存於士大夫之心腸。
寫文言文好累，以下用白話文。
正因中國官場如此不廉無恥，賢君明王又不得不透過官僚統治，於是「絕對權力，絕對腐化」定律在中國威力特強。管得愈嚴，貪得愈凶，因督撫督導，御史紀檢訪查，錦衣衛匿名舉報，東廠、西廠、內廠一廠管一廠，故上貢上繳得多分六份，使得聚斂更甚。「廉恥」二字如同紙糊窗格，一舔就破。反之，改革開放，貪腐橫行，但明碼標價，反而市場規則明確，小民得以生存。世道循環，更近於「絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。」政府少管點，民間就更興旺點，生命自有他的出路，社會自會形成可行的規矩。
關於教育，亦是如此。區師所信奉的傳統教育方式，源頭來自1717年普魯士威廉一世所推行的義務教育制度，後被歐洲國家學習，再東傳日本，中國現代化過程中，則大幅自日本取經。日本明治維新引入普魯士義務教育制度時，普魯士已是歐洲強權，歷史教育及語文教育，負載著愛國主義甚至軍國主義思想價值，整體強調紀律、服從、與一致性。那是一種典型的工業時代與軍國主義式集體教育。歌手平克佛洛伊德有首著名的歌曲，便明言這是一種把學生塑造成一塊牆上磚頭的教育方式(another brick in the wall)，呼喚老師們遠離孩子(Hey, Teacher, leave those kids alone！)，讓他們自由發展。
教改與新課綱的不停演進，目標就是培養學生思辯的基本能力，與進入社會後生存生活所需的基本知識，希望每個學生頭頂上都有一片天，可以發展自己獨特的興趣與人格。108課綱並非完美，最多的質疑不是針對多一篇或少一篇古文，而是少掉許多數學、物理方面的知識，欠缺培養系統化思考。對於歷史教育「去中國化」，以及國文教育「少文言文」的質疑，其比較基線是傳統的愛國主義教育，覺得這樣就是要「反中」。問題是，我們課本裡的中國地理，早就成了歷史；中國歷史也早就被不斷翻出的考古與考據，證明那些說法只是神話、傳說、或小說。古文、古詩詞則還有些文學欣賞價值，但如果老師太過想要藉古文來教化學生依循傳統儒家價值，那鐵定要失望了。弟子規、三字經、朱子治家格言這些經文，大多數學生考完就忘了，誰理你個儒家規矩？古文課本？那是學生用來塗鴉的，誰給你敬拜信仰？至於愛中國還是愛台灣？那根本與課本無關，而是與現實生活經驗密切相關。當你被恐嚇、被詐騙、被限制發言、被眾人圍毆、一句話講錯就被小粉紅們圍勦，你還愛得下去嗎？別鬧了吧？！
以鄙人吳少爺多年來讀古文心得，我最喜歡的是魏徵的「諫太宗十思疏」，「竭誠，則胡越為一體；傲物，則骨肉為行路。」作人、搞組織、當領導，都很有用。次為李斯的「諫逐客書」，「不問可否，不論曲直，非秦者去，為客者逐。」這種地域主義與唯親唯信，是「棄黔首以資敵國，卻賓客以業諸侯」，「是以泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深；王者不卻衆庶，故能明其德。」這也是政治圈所需的氣度。講寫景，「阿房宮賦」可以用想像力寫出一片雄偉宮殿；「秋聲賦」則能用文字讓耳朵裡聽到聲音。詩詞歌賦，音韻平仄，歸納了語言的美感經驗與規律。如果當年國文課教的是這些文言文，我也不會被逼著蹲馬步背書了。
好的文學作品，便值得捧讀，不論那是史記中的故事，老子的開示，孫子兵法的思維，還是莎士比亞的劇本，凱撒的戰記，歐威爾的小說和寓言，還是邱吉爾的著作與講稿。人世的道理，情感的起伏，文字的優美，敘事的流暢，無可反駁的邏輯，甚至是鄉民們激盪創意的段子，都有值得學習記憶之處。台灣不該只是中國的台灣，而應該是世界的台灣。學子也不該只是牆上的一塊磚，而是可以尋出最適合自己特性，找到最適合自己生長的土地的生物。字是死的，但人是活的，選擇權在每個人身上，不是嗎？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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