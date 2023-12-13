動靜態圖片秀粵港澳城市魅力　圖片巡迴展接續登場

2023粵港澳圖片巡迴展覽於三座城市接續登場，活動將入選的圖片做靜態展覽，同時利用大型數位螢幕投放做動態展覽，展現粵港澳地區的獨特魅力。除了照片展覽外，主辦方也在現場舉辦「Wonder好過年」活動，供台灣民眾品嚐粵港澳美食、體驗粵式書法以及特色絹印等。
記者陳美嘉／綜合報導
台灣百福旅行社副總經理徐雲娥於台北展出首日前往欣賞，她表示，粵港澳地區不管是飲食還是文化都跟台灣很相似，去旅行很自在，就像回家一樣方便，「廣東人很會料理，我們經常想吃好吃的東西就過去了，禮拜五晚上出發、禮拜天就回來，非常得輕鬆愉快。」
徐雲娥也推薦民眾前往當地旅遊，「我覺得大家可以去看看進步中的城市，提供我們很多元的觀光元素。」粵港澳城市裡印象最深刻的是多元化的香港，其夜景是排名世界前几漂亮且豐富的。
本次圖片巡迴展投射出不同的粵港澳城市風光，每一幅作品都訴說著多姿多采的地景意象。不少民眾認為，台北和廣州在城市建設上很相似，台北有101，廣州有廣州塔；台北有西門町，廣州有北京路；台北有迪化街，廣州有上下九步行街，城市間流露著新舊交融的風貌與氣息，繁榮現代卻又不失文化底蘊。台中、台北場展覽已圓滿落幕，12月15日至24日將在台南藍曬圖文創園區周邊陸續展出，現場均設有「Wonder好過年」活動。