9成企業難找符合需求人才！台大攜71家企業　共商大缺工解方

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台大指出，與會企業包含台積電、台達電子、鴻海、富邦金、中信金、玉山金、宏碁及友達光電等，市值合計占台股近5成。且除了台灣企業，亦不乏知名跨國企業如輝瑞、ASML等出席，與台大攜手倡議「人才永續 產學共育」，顯示企業界對於求才挑戰急迫，需求孔急。
台大副校長丁詩同表示，台大每年投入許多資源，就是為了讓學生有更好的學習環境，成為改變社會的未來領導者。他非常感謝企業與台大合作，將產業的實際需求帶到學術殿堂，共同培養人才，這不僅是為了台大與企業，更能為台灣社會發展帶來更好的貢獻。
台大提到，與台大攜手倡議「產學共育」的企業，都已積極備戰人才。例如台積電攜手台大推出半導體學程培育兼具實作及研發人才；台達電子近年來亦深耕校園，除了與台大成立聯合研發中心，也與台大職涯中心合作ESG跨域人才引路人實習計畫；輝瑞因為疫情顛覆產業模式，調整人才策略，與台大除了醫藥產學合作外，亦擴充跨域人才產學共育。
台大表示，該校為台灣人才重要搖籃，學務處職涯中心搭建校方與企業「產學共育」平台與橋梁，除每年春季固定舉辦的校園徵才博覽會外，將以此次倡議為起點，推動「台灣引路人實習計畫」，由企業主管擔任企業導師，學生進入職場學習問題解決和決策能力。未來，台大也將攜手企業共創未來人才培育發展合作專案，藉由產學共育為台灣產業發展部署關鍵人才，打造永續競爭力。