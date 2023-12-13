原因不只是「養不起」！新加坡少子化嚴峻　台灣生育率全球最低

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《越南快訊》報導，低生育率的問題正席捲亞洲高度開發國家，因為現代女性不想被束縛，而是希望專注於個人計畫，對於結婚的意願降低。同時年輕女性也認為，在沒有合適條件的情況下不生育是一個成熟的決定，擔憂小孩出生後沒有辦法獲得更優質的經濟和教育環境。
《CNBC亞洲台》報導，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）研究員譚文偉指出，生育率超低的問題對於新加坡政府來說十分棘手，但「大量撒錢」無法改善根本原因。為了搶救生育率，新加坡政府也以「獎金措施」試圖用錢吸引百姓生兒育女，但推行幾年後的政策成效低落，於是開始推行其他福利政策。
新加坡政府決議2023年起允許21至35歲的單身女性冷凍卵子，希望能促進女性未來願意結婚和生育孩子的意願。另外，從2024年起新生兒父親的陪產假將從兩週增加到四週，新加坡政府透過改善生育環境的政策，希望能讓已婚夫婦增加生兒育女的想法。
「一旦女性有了孩子，她們的職業發展就會放緩。許多人決定等到他們在工作中感到安全和穩定時再生兒育女，因此延緩了結婚和育兒的規劃。」國立新加坡大學李光耀公共政策學院的高級研究員Tan Poh Lin說。
而台灣的生育率在2023年成全球最慘，寫下了全球生育率最低的紀錄。除了薪水凍漲和經濟因素，教育程度較高的職業女性普遍和新加坡女性對於婚姻和生育有著相同的看法。