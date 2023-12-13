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原因不只是「養不起」！新加坡少子化嚴峻　台灣生育率全球最低

▲新加坡的生育率低落，專家認為不只因為經濟問題。（示意圖／取自photoAC）
▲新加坡的生育率低落，專家認為不只因為經濟問題。（示意圖／取自photoAC）

國際中心賴正琳／綜合報導

已開發國家面臨少子化問題，諸如日本、韓國、台灣和新加坡都面臨新生兒低落的困境，過往學者總歸咎於經濟因素，但主要原因可能跟女性結婚意願大幅降低有關。新加坡是全球最富裕國家第一名，該榜單以「購買力平價」（Purchasing Power Parity, PPP）計算，因此不生小孩並非只因為父母雙方「養不起」，而是在工作機會多、發展前途光明的條件下，大部份女性將生活重心都留在事業和增進個人生活品質上，對結婚的意願低落。

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財經網站Insider Monkey發佈2023年「全世界最富裕20國」排行榜，台灣以7萬3344美元排名12，新加坡以15萬7354美元奪冠。即使生活比起開發中國家富裕，新加坡、台灣、日本和韓國都在面臨低生育率的困擾，而主要原因跟結婚意願下降和擔憂孩子未來發展有關。

越南快訊》報導，低生育率的問題正席捲亞洲高度開發國家，因為現代女性不想被束縛，而是希望專注於個人計畫，對於結婚的意願降低。同時年輕女性也認為，在沒有合適條件的情況下不生育是一個成熟的決定，擔憂小孩出生後沒有辦法獲得更優質的經濟和教育環境。

CNBC亞洲台》報導，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）研究員譚文偉指出，生育率超低的問題對於新加坡政府來說十分棘手，但「大量撒錢」無法改善根本原因。為了搶救生育率，新加坡政府也以「獎金措施」試圖用錢吸引百姓生兒育女，但推行幾年後的政策成效低落，於是開始推行其他福利政策。

新加坡政府決議2023年起允許21至35歲的單身女性冷凍卵子，希望能促進女性未來願意結婚和生育孩子的意願。另外，從2024年起新生兒父親的陪產假將從兩週增加到四週，新加坡政府透過改善生育環境的政策，希望能讓已婚夫婦增加生兒育女的想法。

「一旦女性有了孩子，她們的職業發展就會放緩。許多人決定等到他們在工作中感到安全和穩定時再生兒育女，因此延緩了結婚和育兒的規劃。」國立新加坡大學李光耀公共政策學院的高級研究員Tan Poh Lin說。

而台灣的生育率在2023年成全球最慘，寫下了全球生育率最低的紀錄。除了薪水凍漲和經濟因素，教育程度較高的職業女性普遍和新加坡女性對於婚姻和生育有著相同的看法。

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