締造服務新猷！高市圖勇奪教育部圖書館事業貢獻獎雙獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，高市圖長期以來重視分齡分眾服務，鑒於高齡化社會趨勢著手進行樂齡長照主題館的打造，跨域結合文化、醫療、教育單位以及社區串聯，全方位且永續地打造專屬在地樂齡服務，多年服務深獲居民以及各方專家委員的肯定，是本次奪得標竿圖書館獎精進服務的最大動力。
林奕成指出，除了有良善的閱讀環境與充沛的圖書資源外，不吝付出且具備多元跨域長才的專業館員更是行政法人高市圖重要的靈魂之一。總館企劃專員蔡玉庭以其藝術專業與同仁共同攜手推動「好繪芽」計畫，在與出版產業的連結下，為台灣豐厚更多繪本閱讀，為讀者帶來一座圖像森林。
榮獲「傑出圖書館館員獎」的蔡玉庭，服務於總館國際繪本中心，具有藝術、教育、創作等長才的她，成為2017年法人化後首批進用的專業人員。蔡玉庭以策展專業與視覺經驗，於空間、策展、活動及服務等各面向皆投入，將「國際繪本中心」品牌化，同時亦執行臺灣原創專區空間改造，協助繪本作家繪製壁畫優化國際繪本中心氛圍。
蔡玉庭以其藝術策展專業與同仁創意發想，推動繪本多元閱讀活動，包括結合「AR科技」推出4款AR擴增實境繪本體驗、行動書車結合故事巡演活動「藝術下鄉」、每年暑假報名必秒殺的「夜宿圖書館」等活動，讓圖書館透過不同閱讀媒材的提供，增進文化藝術平權。