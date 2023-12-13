徐若瑄砸2億入手百坪豪宅！1年前驚洩婚變跡象　反常「大撒幣」

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年齡：48歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫《可愛女人》徐若瑄《愛笑的眼睛》電影《孤味》主題曲—《別人的》影視代表作：《狂愛龍捲風》《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》《賽德克．巴萊》《信用詐欺師JP：公主篇》