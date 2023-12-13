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徐若瑄砸2億入手百坪豪宅！1年前驚洩婚變跡象　反常「大撒幣」

▲徐若瑄去年入手南港市值2億的百坪豪宅，離婚似乎早有跡象。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄去年入手南港市值2億的百坪豪宅，離婚似乎早有跡象。（圖／翻攝徐若瑄IG）

記者羅凌筠／綜合報導

48歲徐若瑄（Vivian）與新加坡海運富商李雲峰離婚，以「克服不了雙方的差異」為由，結束9年婚姻，徐若瑄被發現去年豪砸2億，買下南港百坪豪宅，疑似早就為離婚後的單身生活鋪路。

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徐若瑄14歲出道養家，對媽媽非常孝順，與姊姊、弟弟的感情緊密，據《鏡週刊》報導，去年徐若瑄準備搬回台灣，為了接家人同住，大手筆砸近2億買南港豪宅，還是百坪單戶，預計2025年6月完工。

▲徐若瑄（左）傳出和李雲峰簽字離婚，她曾捲入王力宏家庭糾紛。（圖／記者林調遜攝影）
▲徐若瑄（左）和李雲峰簽字離婚。（圖／記者林調遜攝）
徐若瑄拍電影《72小時莎到你》與投資金主李雲峰結緣，2014年手戴5克拉鑽戒結婚，李雲峰是礦業大亨李萬堂之子，20年前接手家族物流產業，成立新加坡馬可波羅海業集團，入選全球百大華人商業領袖，公司市值約1.3億新加坡幣（約台幣30億元）。

2017年油價暴跌，李雲峰公司虧損3億新加坡幣（約台幣70億元），深陷財務危機，徐若瑄爸爸送他書法字「圓融」，在他找遍150位金主籌資的低潮期間，成為心靈支柱。如今李雲峰與徐若瑄離婚，贍養費成謎。

▲被封為鋼鐵V的徐若瑄，出道經歷許多波折，嫁入豪門仍傳婚姻危機。（製圖／NOWnews社群中心）
▲徐若瑄斬斷9年婚姻。（圖／翻攝徐若瑄臉書、NOWnews社群中心製圖）
徐若瑄小檔案

年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》

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