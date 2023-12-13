徐若瑄砸2億入手百坪豪宅！1年前驚洩婚變跡象　反常「大撒幣」

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若瑄拍電影《72小時莎到你》與投資金主李雲峰結緣，2014年手戴5克拉鑽戒結婚，李雲峰是礦業大亨李萬堂之子，20年前接手家族物流產業，成立新加坡馬可波羅海業集團，入選全球百大華人商業領袖，公司市值約1.3億新加坡幣（約台幣30億元）。
2017年油價暴跌，李雲峰公司虧損3億新加坡幣（約台幣70億元），深陷財務危機，徐若瑄爸爸送他書法字「圓融」，在他找遍150位金主籌資的低潮期間，成為心靈支柱。如今李雲峰與徐若瑄離婚，贍養費成謎。
徐若瑄小檔案
年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁