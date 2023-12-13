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交易荒仍會持續！投資者對中國房市缺信心　專家：需數年回暖

▲投資者對於中國的信心不足，中國房地產市場低迷預計將持續好幾年。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲投資者對於中國的信心不足，中國房地產市場低迷預計將持續好幾年。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國一名資深銀行家認為，投資者對於中國的信心不足，中國房地產市場低迷預計將持續好幾年，房地產行業的「交易荒」一時不會解除。

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根據《彭博社》報導，美銀資深銀行家、亞太區房地產投銀業務共同主管席亞（Martin Siah）表示，「中國房地產行業可能需要數年時間回暖，現在指望房地產交易問題迅速得到解決仍為時過早。」

席亞表示，從股權資本市場到併購交易，目前在中國很難執行，「項目很難做，尤其是在中國。」儘管中國採取多項措施來提振房地產市場信心，包括敦促銀行加強對房地產行業的資金支持，但是產業觀察人士對於房企復甦節奏仍感到悲觀。

穆迪近日下調中國信用評級展望，房市下行就是其中之一。席亞認為，「投資信心尚未恢復，仍需時間。」

不過席亞對於日本房市的看法較為樂觀，認為日本通膨穩健和企業改革等，有助於吸引大量投資者，從黑石集團到瑞典的EQT AB等，都在日本探索機遇。

席亞表示，對於因地緣政治風險，尋求資金部署到中國以外地區的基金來說，亞洲沒有那麼多其他規模可觀的經濟體可供選擇。他以印度的房地產行業為例，大手筆投資需要一段時間，不過日本仍有相當大的優勢。

從大環境看，席亞預計隨著各國央行開始放緩升息步伐，未來決策更加明確，亞太地區的房地產交易明年將會反彈。

根據《彭博》匯編數據顯示，與2022年相比，今年迄今為止，亞太地區房地產行業的併購交易規模同比下降約39%，至1023億美元（約台幣3.2兆元）。數據顯示，中國房地產併購年減9%，與2020年政府開始遏制房地產開發商過度債務相比，下降60%。

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