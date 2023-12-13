羽球年終賽／南韓球后安洗瑩狀態待調整 遭同胞金佳恩直落二拍落
2023世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽，今(13)日在中國杭州盛大登場，女單第一場比賽由南韓球后安洗瑩，對決同為南韓選手的南韓二姊金佳恩。最終安洗瑩以2個18：21不敵金佳恩遭直落二，不過尚未遭到淘汰，只要取得分組前2都還有晉級機會。
實習記者陳品翔/綜合報導
安洗瑩此次年終賽抽籤抽到A組，與台灣好手戴資穎、南韓金佳恩、印尼東宗同組，4名選手全部都會在對戰一次過後，取分組前2晉級4強。首輪安洗瑩對決韓國二姊金佳恩，過去交手紀錄安洗瑩以4戰3勝較佔優勢，近2次都是安洗瑩以直落二收下勝利。但或許亞運過後傷勢浮現，也影響到安洗瑩的發揮，金佳恩上一次贏安洗瑩，已要追溯到2019年賽義德·莫迪公開賽，當時金佳恩直落二擊敗安洗瑩。
根據世界羽球聯盟規定，BWF年終賽世界巡迴賽排名積分前8取得參賽資格，而當年的奧運冠軍或世錦賽冠軍將直接取得參賽資格。各國各單項名額最多2席名額，8強將會各自先分成2組進行小組賽，分組排名前2晉級4強淘汰賽，分組第一會被拆開再重抽對手，而台灣這次僅有戴資穎取得參賽資格。
本次年終總決賽日本名將山口茜因傷退賽，戴資穎名列第3種子被分配在A組，和世界球后安洗瑩、韓國金佳恩以及印尼東宗同組；地主中國一姊陳雨菲、中國好手韓悅、華裔美籍女將張蓓雯、西班牙瑪琳則被分在B組。稍早比賽戴資穎分別以21:18、21:17拍落印尼好手東宗，儘管戴資穎對決安洗瑩先前居下風居多，但是明天的比賽若能順利擊敗金佳恩，晉級機會將相當濃厚。
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