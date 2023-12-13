20年回憶封存！全球最大「E3電玩展」永久停辦 主辦方：是時候了
從1995年起開始舉辦，迄今已來到第28個年頭的美國「E3電玩展」（Electronic Entertainment Expo），過去3年因為 Covid-19 疫情停辦實體展，全球解封後原定2023年6月復辦，但卻因為各大廠無意願參與再度告吹，而今（12）日，主辦方美國娛樂軟體協會（ESA）發布聲明表示，E3電玩展將正式走入歷史，期盼粉絲和合作夥伴未來有更好的遊戲環境。
記者張志浩／綜合報導
E3電玩展從1995年開始舉辦，陪伴玩家從最初的遊戲機、街機時代，一路走到現在數位、網路稱霸的各種家機、掌機，1995年時，索尼還在E3電玩展秀出第一款 Playstation 遊戲機，如今這項被稱為全球最大的電玩展，在撐過疫情後，卻因為任天堂、索尼等大廠都不參與，今年再度告吹，甚至永久停辦。
美國娛樂軟體協會發布聲明表示，「E3辦了20多年，規模一次比一次大，現在是時候說再見了，謝謝大家給的美好回憶」，主席路易斯（Stanley Pierre-Louis）則說，「我們知道很多玩家和創作者對 E3電玩展 充滿熱情，大家都是如此，所以要告別這活動真的很難，主要是考量到粉絲和合作夥伴，我們認為這是正確的做法。」
事實上，從過往網路還不發達時，E3電玩展可說是個大國際廠商最好的曝光機會，各項遊戲大作、新機型都會搬到 E3電玩展上進行軍備競賽，不過隨著數位時的來臨，各家大廠紛紛選擇自辦所謂的「發表會」，除了能更詳介紹自家新的產品，也希望玩家能聚焦在自身品牌，甚至與其它廠商合作創造更大效益，E3電玩展的結束驗證了數位時代的發展，但帶給玩家們的回憶仍將烙印於心。