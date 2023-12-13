台中最夢幻路線！搭豐原客運865路復駛中橫　遊客搶搭赴梨山賞楓

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中橫路斷歷經1年又50天後修復完成，交通局偕同交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段、交通部觀光署參山國家風景區管理處等相關單位，現場履勘確認道路修復狀況，積極推動復駛；葉昭甫指出，865路自復駛後載客率大幅上升，因應民眾搭乘需求，相較改道期間每日往返2班次，目前規劃每日往返6班次，以提高梨山地區民眾交通便利性，並鼓勵遊客搭乘大眾運輸前往梨山遊憩，帶動梨山地區觀光發展。目前另有866路及梨山1路可供應梨山地區基本民行，未來交通局將視實際載客情形，滾動式調整梨山地區大眾運輸服務，以縮短城鄉差距，保障民眾搭乘權益及促進觀光發展。
葉昭甫強調，「台中市民專屬的交通福利，只要10元車資，就可欣賞魅力無窮的楓葉美景！」，台中市民享有「雙十公車」福利，即搭公車10公里內免費，超過10公里最多只要10元的優惠；現梨山楓葉美景當前，市民搭乘865路公車不僅可便利上山，還可享有交通「10」在優惠，不必旅途勞頓出國賞楓。
葉昭甫也說，賞楓季節到來，865路搭乘人數較多，建議欲前往梨山觀光的旅客，提前到豐原客運官網預約座位，避免因客滿而影響後續行程；另明年初登場的武陵櫻花祭預期還會吸引更多遊客，交通局將視實際載客情形滾動式檢討谷關、梨山等觀光路線公車服務，提供民眾便利友善大眾運輸服務。