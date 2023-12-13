日本政治獻金醜聞延燒！岸田曾屬派閥疑未如實申報　金額達數千萬

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東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）可能已掌握岸田派申報不實的情況，正在進行詳細調查。有相關人士透露申報不實疑雲不僅存在於安倍派及二階派，還可能擴大到岸田派，不過，跟安倍派及二階派相比，岸田派未刊載於政治獻金收支報告書的金額規模應較少。
相關人士表示，岸田派會定期舉辦政治獻金募款餐會，餐券購買方包括企業或團體等。募款餐會出售餐券收入雖然規定須刊載在政治獻金收支報告書上，但研判岸田派從2018年到2022年間有部分收入並未如實申報。
《共同社》報導指出，宏池會同樣召開派對籌集資金，但實際收入與其公佈的數字相差數千萬日圓。宏池會相關人士指出，漏報僅屬於行政錯誤，岸田文雄向記者表示，已指示會修正相關錯誤。岸田文雄7日為了以更加中立立場挽回民眾信任，宣布暫時離開從2012年起擔任會長的岸田派運作。
日本執政黨自民黨政治獻金醜聞持續延燒，已故前首相安倍晉三所屬的清和政策研究會先前被指會把超額籌集的資金以回扣方式給予議員，並稱資金無須申報，有系統性犯罪之嫌。有報導指出，這5年以來回扣總金額可能高達5億日圓。
東京地檢特搜部預計在13日國會休會後，加大搜查力度，並可能對接受回扣的議員進行任意問話，預料將涉及數十人。
因應醜聞事件，岸田將在14日撤換4安倍派閣員，包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司，和農林水產大臣宮下一郎。
但最新調查發現岸田派同樣存在漏報問題，在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳受訪時說，如果擴及其他派閥的話，這就不是安倍派的問題，「而是整個自民黨的問題」；有民眾表示，在內閣改組撤換安倍派「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官）15人完全沒有意義。儘管岸田早前表示已辭去會長一職，根據調查結果恐怕會進一步打擊岸田政府。