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決戰30天／吳欣盈加分有限　黨內力挺！盼累積經驗讓外界看到優點

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈接受媒體訪問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.13）
▲民眾黨副總統候選人吳欣盈接受媒體訪問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.13）

記者邱新博／台北報導

距離2024總統大選正式進入倒數30天，總統大選形成「三腳督」選戰也將進入白熱化。盤點三組總統候選人的副手人選，民眾黨副總統候選人吳欣盈被外界認為最沒有幫主將加分的副手，並屢屢在媒體鏡頭前惹議。對此，吳欣盈辦公室發言人陳宥丞、立委參選人張其祿認為，再讓吳欣盈適應一段時間，一定能將她最好的人格特質表現出來，現階段只須累積經驗；而立委邱臣遠則說，其實吳欣盈在學歷、經歷各方面是最能幫主將加分的人選。

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對於吳欣盈參選似乎適應不良，包括媒體應對、打扮太貴氣等等，是否需要改善？或是讓吳欣盈做自己？參選台北市立委第八選區（文山區、南中正區）的現任不分區立委張其祿說，吳欣盈剛出來參選時，的確對於媒體生態不是那麼的熟悉，但他認為，這些都是可以練習的，「沒有人天生那麼厲害，媒體應對也是經過很多事件學習來的，相信只要給她時間，可以讓大家改善對她的看法」。但張其祿也坦言，的確在出來參選時，都被八卦與花絮淹沒，這在民主社會的選舉似乎有點奇怪。

張其祿強調，吳欣盈在國際政經、政治經濟、社福、衛環、公益等領域都有自己的主張，這也是她的優勢，更是能幫主將柯文哲加分的地方，在媒體的應對經驗累積後，她可以完整的將這些政見闡述出來，並跟其他兩組作出區隔。張其祿也說，吳欣盈明日在政大與學生座談他也會陪同參與，學生向來比媒體還要更直球對決，這些也都是吳欣盈可以快速成長的經驗。

台北市議員、吳欣盈競選辦公室發言人陳宥丞則不擔心吳欣盈，他表示，吳本來就是素人參選，只要時間夠、關注度夠的時候就能夠看到真正的人格特質；當然，吳欣盈對於目前的主流媒體的適應程度還需要更加提升，但平常的為人處事跟專業表現，不會構成問題。

陳宥丞也說，以民眾黨今天的情況來說，派哪個副手人選都會被外界解讀是扣分的不會加分，不是他本人的問題，媒體本來就會在民眾黨身上貼標籤，所以只要吳欣盈多累積跟媒體打交道的試驗跟經驗，累積之後，之後就會加分。

邱臣遠則認為，吳欣盈是三組副總統候選人中，跟總統候選人的搭配互補性最高，不管是從年齡性別、還是甚至是成長背景、國際事務的經驗參與的程度比較豐富、慈善領域的表現，都非常的互補。

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