決戰30天／吳欣盈加分有限　黨內力挺！盼累積經驗讓外界看到優點

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張其祿強調，吳欣盈在國際政經、政治經濟、社福、衛環、公益等領域都有自己的主張，這也是她的優勢，更是能幫主將柯文哲加分的地方，在媒體的應對經驗累積後，她可以完整的將這些政見闡述出來，並跟其他兩組作出區隔。張其祿也說，吳欣盈明日在政大與學生座談他也會陪同參與，學生向來比媒體還要更直球對決，這些也都是吳欣盈可以快速成長的經驗。
台北市議員、吳欣盈競選辦公室發言人陳宥丞則不擔心吳欣盈，他表示，吳本來就是素人參選，只要時間夠、關注度夠的時候就能夠看到真正的人格特質；當然，吳欣盈對於目前的主流媒體的適應程度還需要更加提升，但平常的為人處事跟專業表現，不會構成問題。
陳宥丞也說，以民眾黨今天的情況來說，派哪個副手人選都會被外界解讀是扣分的不會加分，不是他本人的問題，媒體本來就會在民眾黨身上貼標籤，所以只要吳欣盈多累積跟媒體打交道的試驗跟經驗，累積之後，之後就會加分。
邱臣遠則認為，吳欣盈是三組副總統候選人中，跟總統候選人的搭配互補性最高，不管是從年齡性別、還是甚至是成長背景、國際事務的經驗參與的程度比較豐富、慈善領域的表現，都非常的互補。
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