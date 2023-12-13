台股盤中指數強勢拉抬多檔ETF！00918股價、交易量雙創新高

明年史上最大選舉年！外銀估美6月降息　想降低投資風險可這樣做

▲美國聯準會將於周四公布最新利率決策，市場預期不會升息，但法國巴黎銀行也提醒，明年將迎來史上最大選舉年，建議投資人可透過多元化投資組合以做好準備，降低整體投資組合的波動率。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會將於周四公布最新利率決策，市場預期不會升息，但法國巴黎銀行也提醒，明年將迎來史上最大選舉年，建議投資人可透過多元化投資組合以做好準備，降低整體投資組合的波動率。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

2023年最後一個月，本周開始進入超級央行周，美國聯準會（Fed）明（13）日將公布利率決策，也牽動全球股匯市表現，尤其明年全球展望又如何呢？法國巴黎銀行財富管理最新報告指出，2024年將是歷史上最大的選舉年，進行選舉的地區佔全球市值約8成、占全球GDP約6成及佔世界人口約4成，但投資人應專注於政策而非政治，預估美國明年6月開始降息，建議可透過對沖基金、貴金屬和私募資產等多元化投資組合，降低整體投資組合的波動率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法國巴黎銀行最新報告提到，中期而言，經濟成長、通貨膨脹對經濟和市場構成的影響，往往比選舉更為深遠。然而，像是財政支出、減稅增稅、醫療保健、能源和氣候等政策的改變將對經濟產生更長遠的影響。但候選人競選時主張的政策經常在當選後無法實施，除非他們以壓倒性的優勢獲勝。在選舉結束後，領導者很多時候會削減計劃並做出妥協，以便使其政策獲得通過。因此，投資人應該專注於政策，而非政治。

在台灣市場方面，台灣製造業在今年受到了電子產品衰退週期的衝擊。有鑑於全球經濟放緩，法國巴黎銀行財富管理認為，未來6個月的產業訂單能見度持續疲軟，但預期2024年下半年將出現復甦。例如，美國晶片製造的強勁回補會促進台灣晶圓代工廠的外包製造訂單。只是，在此之前，台灣的晶片製造商必須依賴其他新的需求訂單。儘管人工智慧和量子運算正在推動產業長期需求的成長，它們還不足以使台灣走出低迷的電子產品週期。

此外，法國巴黎銀行也提到，去全球化及以國家利益為大前提的趨勢將在選舉年加劇。為了鞏固戰略資源和關鍵供應鏈的安全性，促使製造業選擇近岸生產或回流生產的主要趨勢將持續。投資人應在多極世界中找出受惠產業，特別是關鍵的戰略產業如半導體、網路安全，以及重要的原物料等和地區如印度、巴西、墨西哥等。

雖然市場討厭不確定性，但法國巴黎銀行表示，除非最終選舉結果與共識預期有很大出入，在選舉結果出爐前，市場價格往往早已反映對選舉結果的預期。因此，投資人應該保持鎮定，並留意少許會對資產配置產生長久影響的地緣政治事件。從歷史經驗來看，若投資人試圖根據與選舉相關的新聞來判斷進出市場的時機，則可能錯過長線的投資收益。

從經濟基本因素來看，法國巴黎銀行預測，美國經濟將於明年上半年出現下滑，同時市場普遍預期2024年的企業盈利增長將達到9.6%，這些都是美國股票面對的主要風險。

儘管如此，勞動力市場和通膨的降溫，可能會使美國聯準會政策轉向「鴿」派。因此，法國巴黎銀行預估，美國股票和債券若出現任何大幅拋售（美國政府於2024年1月將再次面對停擺風險），都是不錯的買入機會，建議投資人持續關注生成式人工智慧的趨勢，但應分散到美股「絕地七騎士」以外，即Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia、Tesla科技7巨頭，而且在2023年表現落後、估值更合理的科技子版塊 如應用軟體及服務、醫療保健科技等。

法國巴黎銀行財富管理認為，目前市場對於美國從明年3月開始降息的預期可能過於樂觀，預期美國聯邦基金利率已經見頂，聯準會將從2024年6月開始降息，到2025年年中共降息225個基點。由於債券在降息環境中有機會提供類似股票的回報，存續期越長則預期總回報越好，因此我們建議，當投資人更加確定聯準會開始降息之時，逐步增加債券存續期。

隨著降息預期升溫，投資人仍面對存款和貨幣市場基金的再投資風險。法國巴黎銀行財富管理指出，事實上，債券投資人於今年11月內便實現了投資人在過去一年的存款收入，而「股6債4」投資組合在該月的投資收益更是兩倍。此外，殖利率處於15年以來最高水準，債券投資人可受惠自2008年金融危機以來最吸引人的投資回報。

強勢美元已結束！專家估美明年下半年降息　台央行本周利率續凍

赴日刷商務卡退稅卡關！銀行點出原因　專家建議消費前確定3件事

搶「億」級富豪商機！銀行打造專屬外幣金融債　最高享9%配息

搶發SOGO聯名卡！傳2銀行洽談中　國泰世華：不排除任何形式合作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞