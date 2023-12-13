明年史上最大選舉年！外銀估美6月降息　想降低投資風險可這樣做

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在台灣市場方面，台灣製造業在今年受到了電子產品衰退週期的衝擊。有鑑於全球經濟放緩，法國巴黎銀行財富管理認為，未來6個月的產業訂單能見度持續疲軟，但預期2024年下半年將出現復甦。例如，美國晶片製造的強勁回補會促進台灣晶圓代工廠的外包製造訂單。只是，在此之前，台灣的晶片製造商必須依賴其他新的需求訂單。儘管人工智慧和量子運算正在推動產業長期需求的成長，它們還不足以使台灣走出低迷的電子產品週期。
此外，法國巴黎銀行也提到，去全球化及以國家利益為大前提的趨勢將在選舉年加劇。為了鞏固戰略資源和關鍵供應鏈的安全性，促使製造業選擇近岸生產或回流生產的主要趨勢將持續。投資人應在多極世界中找出受惠產業，特別是關鍵的戰略產業如半導體、網路安全，以及重要的原物料等和地區如印度、巴西、墨西哥等。
雖然市場討厭不確定性，但法國巴黎銀行表示，除非最終選舉結果與共識預期有很大出入，在選舉結果出爐前，市場價格往往早已反映對選舉結果的預期。因此，投資人應該保持鎮定，並留意少許會對資產配置產生長久影響的地緣政治事件。從歷史經驗來看，若投資人試圖根據與選舉相關的新聞來判斷進出市場的時機，則可能錯過長線的投資收益。
從經濟基本因素來看，法國巴黎銀行預測，美國經濟將於明年上半年出現下滑，同時市場普遍預期2024年的企業盈利增長將達到9.6%，這些都是美國股票面對的主要風險。
儘管如此，勞動力市場和通膨的降溫，可能會使美國聯準會政策轉向「鴿」派。因此，法國巴黎銀行預估，美國股票和債券若出現任何大幅拋售（美國政府於2024年1月將再次面對停擺風險），都是不錯的買入機會，建議投資人持續關注生成式人工智慧的趨勢，但應分散到美股「絕地七騎士」以外，即Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia、Tesla科技7巨頭，而且在2023年表現落後、估值更合理的科技子版塊 如應用軟體及服務、醫療保健科技等。
法國巴黎銀行財富管理認為，目前市場對於美國從明年3月開始降息的預期可能過於樂觀，預期美國聯邦基金利率已經見頂，聯準會將從2024年6月開始降息，到2025年年中共降息225個基點。由於債券在降息環境中有機會提供類似股票的回報，存續期越長則預期總回報越好，因此我們建議，當投資人更加確定聯準會開始降息之時，逐步增加債券存續期。
隨著降息預期升溫，投資人仍面對存款和貨幣市場基金的再投資風險。法國巴黎銀行財富管理指出，事實上，債券投資人於今年11月內便實現了投資人在過去一年的存款收入，而「股6債4」投資組合在該月的投資收益更是兩倍。此外，殖利率處於15年以來最高水準，債券投資人可受惠自2008年金融危機以來最吸引人的投資回報。