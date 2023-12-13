60歲配音員床戰25歲楊富江入戲太深 劉馥緣認了「起生理反應」
台越混血楊富江、高英軒、童星何潔柔與資深配音員劉馥緣（勳歌）今（12）日出席出席《彈味中的嬰孩》媒體茶敘，該片描述楊富江飾演的越南新住民「黎清清」，為了工作自我犧牲在色情養生館工作，和高英軒有許多親密戲，與沒有愛的劉馥緣也有兩場床戲，結果劉馥緣在排練時起生理反應，下意識立刻閃掉，就擔心對手演員會不舒服。
記者蔡依庭／台北報導
60歲劉馥緣本身是廣播配音員，跨界演出許多影集和電影。他透露因為拍攝時，國外開始有#metoo風波，所以在拍親密戲時壓力滿大，所以知道親密指導在身邊，就比較安心一點。但在其中一場排戲時「我有一點生理反應，我真的有點不好意思」，雖然他有戴護具，所以楊富江沒有感受，但劉馥緣一心只想：「找個地方躲起來。」他最在意是自己的那條界線無法拿捏，因為也是他第一次床戲，好在後來正式開拍順利沒擦槍走火。
25歲楊富江是中越混血，爸爸在越南當台商，一直希望她能回越南繼承家業，但她還是喜歡演戲，且演技備受肯定，已經兩度入圍金鐘獎。這回在劇中角色情慾戲多，她為了不讓爸媽擔心，都不敢跟他們報備。她雖然在和高英軒拍床戲不尷尬，但身體會自動有抗拒，例如肌肉僵硬、肌肉緊繃，但慢慢認識對方身體，熟悉後就慢慢鬆掉。《彈味中的嬰孩》17日晚間10點在公視播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁