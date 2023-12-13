閉眼都能哼！全聯「進店神曲」MV版曝光 13萬人崩潰：洗腦到不行
知名超市全聯福利中心因其產品新鮮、價格優惠而吸引許多主婦支持，而顧客在入店後，肯定會聽到熟悉的全聯主題曲，除了耳熟能詳的名曲《One Two福利熊》，去年還新增《2022福利熊與水果探險隊》版本，甚至連MV都一同上架YouTube頻道，而該支MV目前已突破13萬觀看次數。由於畫風可愛、旋律簡單，《2022福利熊與水果探險隊》整首歌洗腦程度超高，讓眾人聽了都崩潰直呼：「一秒回全聯欸我的天啊！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（12）日在PTT發文，他表示只要去全聯一定會聽到熟悉的背景音樂，「什麼吃水果吃水果切切切，包餃子包餃子捏捏捏」，這首歌旋律簡單但不斷重複，且還是男生的歌聲，讓他直呼尷尬症大發作，「跪求你們把歌關掉！」貼文曝光後，立即引起熱議。
事實上，全聯福利中心早已於2022年8月在YouTube頻道「PX Channel」中，上傳《2022福利熊與水果探險隊MV》，只見畫面中除了知名吉祥物蘋狗、香蕉狗、奇異狗，還新加入兩位成為旺來狗與芭樂狗，並以「水果探險隊」團體組合，配合音樂一起帶動跳。
全聯也在資訊欄寫下「聽著洗腦的旋律，不但能快速記住五色蔬果，還會不自覺的跳起蔬果舞～快來把MV從頭看到尾，跟著福利熊與水果探險隊GOGO一起舞蔬果～」而該支MV目前已突破13萬觀看次數。
眾人也在影片下方紛紛留言，直呼去一趟全聯腦海裡都是這首歌，「太洗腦了我的老天，昨天只是去買個衛生紙而已，今天已經可以不放音樂，光看字幕就能在腦中唱出整首歌旋律了」、「跟老婆去全聯被這首洗腦到…在現場完全聽不懂歌詞是什麼，但旋律一次就記得」、「一秒回全聯欸我的天啊」。但也有許多家長大讚，「小孩好愛看」、「歌詞簡單，兩歲兒子超喜歡」。