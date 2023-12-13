創大學先例！政大增訂多元文化假　每學年可請2天參加祭典祭儀

我是廣告 請繼續往下閱讀
政治大學學生會表示，台灣的信仰、族群多元，今年教育部曾召開「高級中等學校因應學生多元文化請假規定研商會議」，決議開放高中以下學校設多元文化假；學生會相當認同教育部作法及精神，政大有大量來自海外及不同國家的學生，也應有屬於自身群體、文化與宗教相關的假別。
因此，在綜合尊重多元文化、推動族群平等以及文化傳承理念的推動下，政大學生會便在學校會議上提案，也於今年和相關單位及專家積極討論後取得共識。
政大學生會提到，經過幾次與學務處和教師討論，並由生僑組發放問卷詢問教師們想法後，原案所提「每學期1天為限」，為使教師和學生都有更彈性的請假裁量空間，將其修改為「每學年2天」，「由於自身族群、文化、地方或宗教習俗、祭儀等多元文化範疇之請假」在檢附相關證明文件後，教師得准以多元文化假。
根據學生會諮詢政大原住民族社團政治大學搭蘆灣社Talu'an祭儀天數，可以得知多數祭儀都落在2天以上，並且考量往返原鄉部落及祭儀準備等時間，原先依照主管機關所公佈的日期給予1天的歲時祭儀，對於參加祭儀的原住民學生而言顯然不足，因此政大學生會亦在上學期提出為衡量交通路程、以及祭儀本身的時長，希望能夠延長歲時祭儀假。
政大生僑組同時亦向學校教師詢問相關想法及天數建議，最後以總時長5天為共識送至學務會議，教師代表於學務會議上同樣對歲時祭儀假延長表示支持。
政大學生會說，作為社會人文領域的指標大學，校內具有來自各個地方的多元群體，這樣具多文化、多信仰元素的環境使政大得以成為推動多元文化意識的先鋒。政大開全國大學先例，先行制定促進多元文化實質平等的相關請假規則，期盼能夠發揮影響力，引領並喚起社會對於多元文化共榮、共容的意識。