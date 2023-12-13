許光漢搶當劉冠廷兒子的乾爹！闊氣斗內好友「一大包」
劉冠廷擔任保健品牌代言人，今（13）日出席養蔘飲新品記者會，老婆孫可芳（小豆）懷孕5個月，日前在性別派對公布寶寶是男孩，小名「小太陽」，劉冠廷還原派對當天：「許光漢很替我開心，因為我前期就跟他講（孫可芳懷孕），他開玩笑說可以找他當乾爹，他在我們性別派對有稍微斗內多一點。」
記者羅凌筠／台北報導
劉冠廷升格爸爸，他是很期待幫孕婦完成任務的那種人，孫可芳也沒什麼過分要求，頂多晚上10點嚷嚷要吃米粉湯，不過孫可芳變得情緒起伏比較大，「最近去照超音波，我拿自己小時候照片來比對，有一次拿我小時候被爸爸抱著的照片，小豆就哭了，她說很感人。」被問到太太會不會容易發脾氣？他說：「不是大發脾氣那種，就是情緒上比較易感。」
劉冠廷也分享自己陪伴老婆的甜蜜時刻，「我覺得女生懷孕真的太辛苦，身體發生劇烈變化，又多一個重量，對她來說是很累的事情，我會趁著睡覺前幫媽媽擦油順便按摩，一起合唱《You Are My Sunshine》給小太陽聽，唱完跟他講話，神奇的是我唱歌的時候他不會踢，唱完我的手在肚子上放著，他就會踢兩下，小豆說我只要跟他講話，他知道爸爸來了，就會特別有感。」
35歲劉冠廷與36歲孫可芳交往15年，兩人都是從台藝大戲劇系畢業，一起加入「植劇場」培訓而出道，劉冠廷以0.8克拉卡地亞婚戒套牢孫可芳，儀式簡單溫馨，孫可芳說：「我們本來在看電視，他突然關掉電視，跪在那裡，拿著手上的戒指發抖說『妳願意嫁給我嗎』。」前陣子兩人低調登記結婚，寶寶預產期為2024年4月。
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