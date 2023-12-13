郭倍宏再出招 將向監察院提出檢舉法務部及高市府政風處
面對監聽事件，高雄市第六選區立委候選人郭倍宏今(13)日再出招，將向監察院檢舉法務部及高市府政風處。郭倍宏強調，不要以為你不是政治人物，跟你沒關係，這種恐怖統治，人人都可能被監控，連違反個資法這些人都不在意了，你有機會改變現況，明年1月13日，請用你手上那一張選票表示你的態度，是要乖乖被監控當順民，還是要頂天立地做自己！
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏今天在臉書開頭就以「這個政府有病，強力聲援吹哨者！」為題，痛批高雄市府政風處違法濫權無法無天，不管公務員，卻管到老百姓！蒐集特定候選人資料，這是違反個資法，刑責重大，而且只針對非綠候選人，意圖打擊異己，奪取選舉紅利。
郭倍宏痛陳，法務部自己違法濫權，假查賄之名，行監控在野黨之實，不僅不思悔改，現在竟然把重點放在公文有無外洩上面！「這個政府有病！沒有最離譜，只有更離譜！」
郭倍宏表示，他們將向監察院提出檢舉，這幾個公家機關可以像太上皇一樣監控每個平民百姓，這已經不是東廠錦衣衛了，這是連共產黨都做不出來的事。在民智大開的今天，連共產黨都會化妝粉飾，法務部、高雄政風處淪為特定政黨的打手，不演了，自己帶頭違法不思改過，現在竟然要嚴懲政風處內看不下去的「吹哨者」！
郭倍宏進一步說，高雄市政府政風處的權力有多大？不說給你聽你不知道，高市府政風處可以管到其他縣市所有人，管天管地管海邊，足以媲美過去戒嚴時期的警總。連太上皇都不敢這麼囂張！一黨專政，極權恐怖統治，這就是現在的台灣現況。