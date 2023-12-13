名家論壇》楊威利／民防元年、政府的角色？

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※推廣民防是好事。但政府要帶頭做。新聞
※國防、民防與後備。
黑熊學院12月8日舉行「民防元年成果發表暨民防國家隊成立記者會」，會中提出未來一年將舉行國際性的民防論壇，也集合民間廠商力量，教導民眾醫護，救難包使用、飲水與食物取得的基本常識。
※推廣民防是好事。但政府要帶頭做
這場記者會除院長致詞並宣稱2024年會舉行國際性的民防論壇外，記者會上也展示各類台灣製造（MIT）廠商成品，這些廠商包含口糧、飲水與醫護材料，希望透過取材的方便性提升防護力。黑熊學院希望透過醫護課程的教導，讓民眾在戰時或是危難時獲得部分的醫護能量，先行減輕軍事作戰或災難來臨時帶給民眾的傷害，總的來說這是好事。
但另一則新聞則凸顯出軍方對民間企業的憂慮，12月7日0745時，海軍司令部發布新聞稿表示，針對網路某臉書粉絲專頁刊載募款捐贈迪化軍艦等，海軍司令部說明如次：對於各界辦理各項敬軍慰問支持關懷海軍，本部誠摯感謝，惟請依勞軍作業規定透過社團法人中華民國軍人之友社協調辦理。
這種心態其實很清楚地反映出，所有規範都要在編制內的才妥當，民間社團要參與軍方雖表歡迎，但希望洽詢承辦單位辦理。但目前的狀況是，民眾在俄烏戰爭後看到民防的重要性，希望也能在承平時期學習到一些民防知識，問題是去哪邊學？忽然發現這個嚴重問題，好像軍方沒有開辦類似課程。
另一則一年義務役的軍事新聞則顯示，新兵訓練課程將增加戰傷救護、災防搶救等課程，若連正規義務役兵員現在才要強化這些課程，想必民眾要學習這些課程也是苦無門路；問題來了，台灣的民防業務誰來管？民防主管機關在中央為內政部！讓人更驚奇的是，若媒體問民眾對政府推動民防業務有甚麼印象時，很可能大部分的答案會是防空避難所，這一年確實張貼許多防空避難所的新黃色貼紙，然後？然後就沒有了。
國防、民防與後備
黑熊學院院長沈伯洋於致詞中提到，戰爭的防衛分為國防、民防與後備，這段話相當值得觀察。台灣民眾對於國防與後備都能爾孰能詳，例如現役部隊役期，後備部隊新舊制等等議題都能朗朗上口，民防事務呢？其實過往的萬安演習，以及近年改名的民安演習，民眾都能看到台灣民防能量的展現，其中最重要的是警政、消防與醫療。
民防事務中有關油、氣、水、電的救護基本上是委由特種防護團處理，也就是這些企業編組的應變單位，一般民眾很難參與這些產業的救災勤務，因為沒有受過專業訓練，除非這些民眾是退休的特業人員。例如新冠肺炎期間有部分退休的醫護組員回去支援，同樣的案例也可能發生在這些特業的退休組員上，至於能否在戰時還出面值勤那可拿不準。
那民防業務還有甚麼能改善的嗎？首先是政府尤其是內政部必須主導相關的業務，民間團體所舉辦的研討會，加強醫護專業知識的推廣，其實各單位都有執行，但就是缺乏整合。可以先行推廣的就是地震救助包，這種避難包在小學生中看得到，在民安演習期間大眾偶爾會看到小朋友在老師的誘導下，拿著避難包前往安全處所，這類觀念與避難包希望也可以廣泛的運用在成人身上。
講白一點，戰爭來臨期間若這些成人們知道要往哪邊避難，如何自救救人，行有餘力還可以支援作戰的話，那就是民防事務推廣的成功。這點其實很重要，民防事務還有一個重點是，完善的民防業務可以減輕部隊的負荷，讓正規部隊好好作戰，不能分時間去救災。比較可惜的是，目前天災來臨時，大眾往往看到部隊的救災編組，內政部所屬單位的救災能量卻不見報導，這不是個好現象，反正部隊甚麼都會，那通通交給軍方就好了。但偏偏民防這一塊不是屬於軍方或是全動署。
總的來說，我們歡迎民間團體舉辦各類強化民防的觀摩，演訓與實作課程。但整體政策的推廣，甚至是舉辦民間團體類似的活動，都是內政部後續該精進的。這些精進作為必須反映在民安演習上，有新做法時還必須廣邀媒體採訪，透過報導讓大眾見證內政部在民防事務上的精進。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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