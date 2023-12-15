專訪／肯定蔣萬安表現但仍欠缺魄力　許淑華：baby市長要趕快長大

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許淑華說，市民不見得要乖乖牌的市長，市民要的應該是有魄力、有執行力、有決策力的市長，但許淑華幫蔣萬安緩頻指，蔣才上任一年多，還不用太苛責，但如果當了一屆的市長還沒有辦法改變的話，就會變成未來從政路上最大的罩門。
談到柯文哲，許淑華說，其實市議會同仁一開始也很認同他，認為他的直白是真誠的；可是後來發現，他的直白是演的，如果是演出來的話，大家的心都會碎、包括現在年輕人的心都會碎。
話鋒一轉談到藍白合，許淑華認為，國民黨跟柯文哲交手被玩得很不堪，但在過程中，她覺得柯的幕僚也沒有溝通好，所以導致最後藍白合變成一場史上最好玩的鬧劇。
許淑華認為，柯文哲如果要回到大家一開始對他直白的認同，柯文哲必須要拋下一些政治算計，回到原本的初衷與直白，那就會變成一個很無敵的政治人物。
許淑華說，柯文哲大概在當市長的第三年就想要選總統，當他起心動念有野心的時候，初心就不見了、直白也不見了，政治算計久了大家就看得懂，這也是許認為柯最大的問題。
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