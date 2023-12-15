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專訪／肯定蔣萬安表現但仍欠缺魄力　許淑華：baby市長要趕快長大

▲許淑華評前朝柯文哲與現任市長蔣萬安的不同。（圖／記者朱永強攝，2023.12.04）
▲許淑華評前朝柯文哲與現任市長蔣萬安的不同。（圖／記者朱永強攝，2023.12.04）

記者邱新博／台北報導

民進黨台北市第七選區立委參選人許淑華擔任市議員17年，歷經郝龍斌、柯文哲以及現在蔣萬安三任市長。她在接《NOWnews今日新聞》專訪時，被問及柯文哲與蔣萬安的風格不同，許淑華表示，蔣萬安目前就是一個斯斯文文的乖乖牌市長，欠缺一些魄力，像baby市長要趕快長大；柯文哲則是一開始的直白風格非常讓人喜歡，但一旦對於權力有追求、喪失初心之後，他的直白就變成演的，也讓年輕人對他「心碎」。

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許淑華被問及蔣萬安與柯文哲的風格不同時說，蔣萬安目前的問題就是太過保守、缺乏執行力與魄力，「我覺得魄力很重要」。許淑華說，身為一個市長，就是要讓人家看到魄力跟決策力，但蔣萬安目前只有給人斯斯文文、乖乖牌的市長印象。

許淑華說，市民不見得要乖乖牌的市長，市民要的應該是有魄力、有執行力、有決策力的市長，但許淑華幫蔣萬安緩頻指，蔣才上任一年多，還不用太苛責，但如果當了一屆的市長還沒有辦法改變的話，就會變成未來從政路上最大的罩門。

談到柯文哲，許淑華說，其實市議會同仁一開始也很認同他，認為他的直白是真誠的；可是後來發現，他的直白是演的，如果是演出來的話，大家的心都會碎、包括現在年輕人的心都會碎。

話鋒一轉談到藍白合，許淑華認為，國民黨跟柯文哲交手被玩得很不堪，但在過程中，她覺得柯的幕僚也沒有溝通好，所以導致最後藍白合變成一場史上最好玩的鬧劇。

許淑華認為，柯文哲如果要回到大家一開始對他直白的認同，柯文哲必須要拋下一些政治算計，回到原本的初衷與直白，那就會變成一個很無敵的政治人物。

許淑華說，柯文哲大概在當市長的第三年就想要選總統，當他起心動念有野心的時候，初心就不見了、直白也不見了，政治算計久了大家就看得懂，這也是許認為柯最大的問題。

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