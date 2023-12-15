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專訪／當議員17年再度挑戰進軍國會　許淑華：地方建設須立院配合

▲許淑華談想進軍國會的初衷。（圖／記者朱永強攝，2023.12.04）
▲許淑華談想進軍國會的初衷。（圖／記者朱永強攝，2023.12.04）

記者邱新博／台北報導

耕耘台北第七選區許久的民進黨台北市議員許淑華再度挑戰立委，力拚進軍國會，許淑華接受《NOWnews今日新聞》專訪談到想選立委的原因表示，「就是要幫助更多的人」，她認為，很多地方陳情與建設都跟中央的母法有關，中央與地方互相配合，才能更為選區的選民做更多事。此外，談到未來若執政黨仍是民進黨，許淑華也說，該講的還是要講，透過質詢、數據、溝通讓政策變得更好。

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許淑華說，自己當台北市議員已經17年了，加上以前擔任國會、議會辦公室的主任，對於行政程序的了解非常嫻熟，她表示，自己想要參選立委的初衷，就是要幫助更多的人，因為她在地方耕耘、處理民眾的陳情案件的時候發現，很多的政策其實都跟中央母法有關，雖然地方有地方自治，但中央母法不對的話，那地方推行建設上，很多都會被中央母法卡死。

許淑華舉例，像是信義線東延段，當時因為象山之後的廣慈宮、信義行政中心兩站因為環評沒過，但後來過了之後，身為在地立委，就可以用追加預算的方式爭取，就不用重新爭取預算，最後花了10年，不然可能5年、8年就可以蓋好。

此外，許淑華說，在松山信義區，國防部有許多荒廢的土地都在精華地段，她進入立院以後，也可以跟國防部爭取將荒廢的土地與衛福部合作，變成生技、或是醫療園區，都可以幫助在選區中比例非常高的老年人口。

許淑華另外也提及公托的議題，她表示，目前要建構公托的硬體，硬體建置完、當母數變大，公托佔市場的將近70%的佔有率以後，才能宣告3歲國民義務教育的目標與政策，「我覺得這個部分未來是可行的」。

另外，許淑華也力推全面凍卵，許淑華說，她跟一些醫師討論過，女性到了35歲就需要凍卵，不一定要結婚才能凍，否則在年齡繼續增加後，要懷孕在心理上會增加負擔；她透露，自己身邊有很多中高階級的女性朋友，不是不生小孩，而是沒有辦法生，所以如果年輕一點先凍卵，都可以幫助女性解決一些問題。

而談到進到立院後，如果執政黨還是民進黨，如何監督？許淑華表示，當然還是要監督，如果官員是因為不了解民意的狀況、並非刻意不做，就可以透過質詢的方式；如果質詢後還是不改變、沒有效，那就開記者會，「該講的還是要講、利民的政策都應該要講」；透過質詢、透過數據、透過溝通、質詢時的態度也不是攻擊性的，「所有事情都是取決於態度。」

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