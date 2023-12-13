把握明後好天氣！週末冷氣團先迎絕望濕冷 下週恐有寒流跌破10度
較溫暖晴朗的天氣要沒了！中央氣象署預報員張承傳表示，明後天（12月14日至12月15日）全台各地氣溫回升、晴到多雲，但週六（12月16日）開始受到「大陸冷氣團」南下影響，週末兩天北部低溫剩下攝氏13度、中部攝氏14度、南部攝氏16度，下週二（12月19日）新一波冷空氣強度更強，氣溫將比週末還低，是否會達到寒流等級，氣象署將持續觀察。
記者張志浩／綜合報導
張承傳說明，由於今（13）日開始東北季風減弱，週四至週五各地多雲到晴，北部白天高溫可達攝氏28度、中南部攝氏29度，低溫則都落在攝氏19至21度，中南部地區要留意日夜較大的溫差，民眾也可以將衣物、棉被等，趁明後天拿出來晾乾，因為週末天氣會有較大轉變。
張承傳指出，週六、下週日（12月17日）受到鋒面、大陸冷氣團影響，位於迎風面的北部、東半部將有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，不過氣溫上和週四、週五將有一大段落差，預估週六晚上至下週日清晨，北部低溫僅剩攝氏13度、中部攝氏14度、南部攝氏16度。
下週一（12月18日）大陸冷氣團稍為減弱，但北部和東北部天氣仍較涼，回溫得空檔很短，週二起新一波更強的冷空氣南下影響，一直到下週四（12月21日），迎風面北部、東半部持續降雨，最低溫時間預估落在在下週四清晨，北部只有攝氏12度至13度，若冷空氣達寒流等級，不排除再下降攝氏2至3度，民眾務必特別注意保暖。