不只UNIQLO價差大！台灣飛日本「10種東西」必須買　旅客狂帶一堆

把握明後好天氣！週末冷氣團先迎絕望濕冷　下週恐有寒流跌破10度

▲氣象署提醒，本週末起將有兩波冷空氣侵襲，週末北台灣濕冷，下週全台降溫有感，冷空氣不排除達寒流等級。（圖／NOWnews資料照）
▲氣象署提醒，本週末起將有兩波冷空氣侵襲，週末北台灣濕冷，下週全台降溫有感，冷空氣不排除達寒流等級。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

較溫暖晴朗的天氣要沒了！中央氣象署預報員張承傳表示，明後天（12月14日至12月15日）全台各地氣溫回升、晴到多雲，但週六（12月16日）開始受到「大陸冷氣團」南下影響，週末兩天北部低溫剩下攝氏13度、中部攝氏14度、南部攝氏16度，下週二（12月19日）新一波冷空氣強度更強，氣溫將比週末還低，是否會達到寒流等級，氣象署將持續觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張承傳說明，由於今（13）日開始東北季風減弱，週四至週五各地多雲到晴，北部白天高溫可達攝氏28度、中南部攝氏29度，低溫則都落在攝氏19至21度，中南部地區要留意日夜較大的溫差，民眾也可以將衣物、棉被等，趁明後天拿出來晾乾，因為週末天氣會有較大轉變。

▲氣象署提醒，從週末開始，將一連有兩波冷空氣侵襲台灣，民眾可以好好把握明後兩天較溫暖的天氣。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署提醒，從週末開始，將一連有兩波冷空氣侵襲台灣，民眾可以好好把握明後兩天較溫暖的天氣。（圖／中央氣象署提供）
張承傳指出，週六、下週日（12月17日）受到鋒面、大陸冷氣團影響，位於迎風面的北部、東半部將有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，不過氣溫上和週四、週五將有一大段落差，預估週六晚上至下週日清晨，北部低溫僅剩攝氏13度、中部攝氏14度、南部攝氏16度。

下週一（12月18日）大陸冷氣團稍為減弱，但北部和東北部天氣仍較涼，回溫得空檔很短，週二起新一波更強的冷空氣南下影響，一直到下週四（12月21日），迎風面北部、東半部持續降雨，最低溫時間預估落在在下週四清晨，北部只有攝氏12度至13度，若冷空氣達寒流等級，不排除再下降攝氏2至3度，民眾務必特別注意保暖。

▲氣象署說明，週末起受到鋒面、大陸冷氣團影響，北部、東半部將有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署說明，週末起受到鋒面、大陸冷氣團影響，北部、東半部將有局部短暫雨，出門建議攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）

冷空氣一波波！北台灣「週末有雨剩10度」　下週挑戰寒流時間出爐

下週恐有寒流！預防心血管疾病不只要保暖　醫曝「1指標」超重要

今北台灣降10度有雨！週末「低溫下探12度」　入冬首波寒流將襲台

明東北季風增強北東有雨！週末冷氣團急凍剩12度　一路冷到下週四

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞