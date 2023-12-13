涉足88會館移送懲戒　女檢黃錦秋抗辯：根本沒去過、指控時空錯亂

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法務部認為，黃錦秋2度前往不當場所，又於2022年11月11日企圖影響王涂芝，希望王檢更改說詞，黃錦秋涉嫌違反《檢察官倫理規範》。
不過，黃錦秋在法庭上表示，1月17日尾牙，她和警政署同仁先去極品軒吃飯，結束後才去一間地下KTV唱歌，此處地點位於睿森銀樓的地下室，去的根本不是「88會館」；7月10日的行程跟1月17日一樣，都是先去極品軒再去地下KTV。
她強調，2天行程都有付錢，並沒有接受業者招待，再者，她至今不認識郭哲敏、涂誠文，且3年前，郭哲敏當時根本沒有前科紀錄；88會館、睿森銀樓地下室KTV，都是警政署函覆未被列管的場所，指控她出入不當場所，完全時空錯亂。
黃錦秋代理人黃秀惠表示，王涂芝的改口說，是2022年11月鏡週刊報導88會館事件後，王涂芝的片面之詞。黃說，黃錦秋在接受行政調查時，有主動提供完整LINE截圖以及刑事局監視器畫面給法務部，希望法務部能調查王涂芝所說，曾接到黃錦秋、前刑事局副局長黃建榮一起要求她改口的電話，同時也想證明王涂芝連這麼近的時間都能說謊，2020年的事難保不會說謊，沒想到，法務部完全沒有進一步調查。
黃秀惠指出，移送機關沒有舉證，卻指控黃錦秋接受根本不認識的人的招待，接受招待多少錢，至少也要證明一下吧。
法官要求鄭鑫宏提供郭哲敏詳細的前科紀錄，以及88會館、睿森銀樓登記的屋主分別是誰，如何主張這是不當場所更具體的內容、關聯性是什麼，預定明年2月再開庭。