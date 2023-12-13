藍白狂打違建、國籍題有傷到賴蕭配？最新數據結果曝光
2024總統選戰倒數，國民黨及民眾黨陣營近期狂打民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，也質疑民進黨副總統候選人蕭美琴國籍疑雲，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集最近一周12月起至12月11日之間的網路輿情數據並進行分析。數據分析結果發現，在「賴蕭配」總體聲量中，「國籍爭議」與「違建爭議」僅分別佔其總聲量的15％，合計約3成。這顯示，儘管藍白陣營透過開記者會、廣發社群文宣，想讓這兩大爭議全面發酵，但效果卻不如預期，並未造成「賴蕭配」重傷。
記者余祥／台北報導
值得注意的是，進一步觀察「違建題」及「國籍題」在藍綠同溫層的反應，網路數據分析結果凸顯一個更重大的危機：根據數據，這兩個爭議在藍營同溫層的聲量佔比只有3.8％，在白贏同溫層的聲量佔比更低，只有3.2％，顯示這兩個議題不僅沒有吸引大眾注意，就連藍白陣營自己的支持者，對這兩題也是興趣缺缺。
這也顯示著，儘管國民黨與民眾黨陣營近期狂「打綠」，試圖爭奪「下架民進黨」第一品牌的位置，希望藉此凝聚自身支持者，避免選票流向對方，但成效不彰，尤其民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈近日民調支持度驟降，白營更需要好的議題來提振士氣、強化信心避免被棄保，但「戰神」黃國昌狂打違建題，繳出的成績單卻是不太好看。
總統立委選舉倒數1個月就要投票，除了陸戰組織盤，空戰更是各方拚勝選不可忽視的一環。然而，從網路數據分析內容觀察，無論是國民黨或民眾黨陣營，顯然都尚未找到足以重傷「賴蕭配」的戰場。