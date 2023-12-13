台網路作家羅森遭中國法院判12年　官方稱涉嫌販賣出版猥褻物

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中國國台辦發言人朱鳳蓮今證實，羅森因涉嫌製作、販賣、傳播猥褻物品牟利而遭逮捕，相關案件正在依法辦理中。海基會則指出家屬上週已與海基會聯繫，將循兩岸兩會既有管道，促請中方協助處理；另外，台灣樂團五月天近期遭指控上海演唱會部份假唱，朱鳳蓮稱中國文化和旅遊局正在核查具體情況，對於楊丞琳「河南人愛騙人」等話語引發中國民眾不滿，朱鳳蓮則表示「我們積極支持兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸發展，也希望相關的演藝人員自覺弘揚行風藝術，樹立良好社會形象」。
羅森赴中發展多年，定居廣東珠海，在中國經營多年的「阿米巴星球」網站自去年9月起就無法瀏覽，消失超過1年的羅森不僅徹底斷聯，數名消費者匯款也並未收取。不少推測認為「羅森被消失」的可能有二，其一是他與其他多名撰寫成人輕小說的網路作家在同一時期傳出被捕，考量到中國以「淨化文化市場秩序」為由縮限國內創作自由，加上中國公安部曾於今年2月發文稱捕獲一個「背後有個分工、分贓明確且組織嚴密的犯罪集團」，稱他們以「披著玄幻小說外衣、實為傳播淫穢色情內容的小說」盈利，其高層「廖某」被認為就是廖孟彥。
另一說法為，羅森與中國網路作家合夥經營的「阿米巴星球」被指控利用地下金流收費、自行出版電子書，加上內容涉及成人情色範圍，觸犯多項法令，最終導致作者與平台遭取締。