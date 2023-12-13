Peeta葛格練後空翻！「脖子直接著地」頸椎斷裂 送醫後現況曝光
健身網紅Peeta葛格時常在IG分享健身知識，沒想到昨（12）日卻驚傳在練習後空翻時不慎脖子著地，緊急送醫檢查才發現頸椎裂開了，後續Peeta葛格也透露，自己身體還能動，但要套上護頸休息三個月。
記者潘毅／綜合報導
昨（12）日晚間Peeta葛格在IG上突然發出一段影片，表示自己人目前在醫院內，因為在健身房中練習後空翻時，不慎因姿勢沒做好，在空中就直接落地，脖子直接重摔地板，人在一旁的博恩立刻上前關心他，隨後就被送往醫院檢查。
送醫檢查後，Peeta葛格被發現「頸椎裂開」，但暫無其他更嚴重傷勢，回憶起當時情況Peeta葛格也坦言：「當下是整個完全沒有知覺，我整個身體是動不了，所以我們馬上送到醫院去檢查，這整個過程真的超級緊張！」
事實上，這也不是近期網紅唯一發生的危險意外，在9月中旬時，統神摯友「基隆東」在宜蘭拍攝直播節目時，就因為跳進泳池而撞擊到頭部，後續經過治療也暫無大礙，基隆東也透露，自己運氣很好，醫生本來還覺得有可能會半身不遂。
而根據高雄榮民醫院骨科部網站指出，頸椎就是俗稱的脖子，它是由七個骨頭組成，頸椎內有脊髓及神經，是負責傳達大腦命令的重要管道，所以它受傷是很危險的，甚至可能致命。頸椎受傷常見症狀有「頸部疼痛」、「上肢肌肉無力或四肢酸麻無力」、「大小便失禁」，嚴重時呼吸困難、休克，甚至死亡。