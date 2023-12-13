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范少勳1個月驚胖8公斤！聊女兒滿臉慈父樣　曝婚宴進度

▲范少勳當時拍《阮三个》竟1個月就胖了8公斤。他聊到1歲8個月大的女兒，臉上洋溢父愛，並透露婚宴進度。（圖／華視提供）
▲范少勳當時拍《阮三个》竟1個月就胖了8公斤。他聊到1歲8個月大的女兒，臉上洋溢父愛，並透露婚宴進度。（圖／華視提供）

記者黃盈容／台北報導

30歲男星范少勳今年情人節驚喜宣布結婚、生女。他和楊貴媚一同參與實境節目《阮三个》2、3季將在華視重播，2人今（13）日一同出席媒體餐敘，范少勳當時錄製節目胖了8公斤，自己都不敢相信。聊到1歲8個月大的女兒，臉上洋溢父愛，分享女兒撒嬌的甜蜜舉動。不過說到二胎計畫，范少勳深吸一口氣，才說順其自然，因為怕老婆帶小孩會太辛苦。並曝光婚宴進度「可能等我女兒大一點的時候」。

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▲范少勳（左）和楊貴媚一同出席《阮三个》媒體餐敘，回憶當時拍攝過程，有聊不完的話題。
▲范少勳（左）和楊貴媚一同出席《阮三个》媒體餐敘，回憶當時拍攝過程，有聊不完的話題。（圖／華視提供）
范少勳2019年以電影《下半場》獲得金馬獎「最佳新演員獎」，後來演出《模仿犯》受到矚目。他和交往11年的35歲老婆Lucy，在去年4月生下女兒「小哺」，今年4月登記結婚。夫妻倆尚未補辦婚宴，打算等女兒大一點再說，「因為我爸媽跟她家人都覺得，我們年輕人自己決定就好」。

▲范少勳情人節宣布結婚並誕下一名女兒。（圖／翻攝自范少勳臉書）
▲范少勳情人節宣布結婚並誕下一名女兒。（圖／翻攝自范少勳臉書）
范少勳女兒現處於牙牙學語的階段，范少勳透露女兒很喜歡講「這個、這個」，指使人去拿東西。還喜歡靠著他的頭，摸爸爸鬍渣，相當軟萌。

回憶起《阮三个》拍攝過程，范少勳笑說，當時在苗栗山上錄製節目，約1月時間，他竟胖了約8公斤。今天他到華視看著當時拍攝的海報，不禁手捧著海報上自己的下巴問，「這是誰啊？怎麼這麼胖！」

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