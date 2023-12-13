金曲歌王不演了！為賴清德獻聲 謝銘祐爽接選舉場：賺得比較多
台語歌王謝銘祐今年跨界演戲，才拍完第2部，就在今（13）日新片《夜盲》記者會宣布「暫別戲劇圈」，理由非常簡單「真的太累」，而且賺得也比較少，還有一個重點，他已經很久沒發新專輯，所以明年一定要全心創作新歌，不過拍戲累倒了，他還是有力氣幫總統候選人賴清德唱競選歌曲《路2024》，最近也有接選舉場，但因很耗體力跟嗓子，所以他是有在挑人，笑說：「唱選舉場比演戲賺得多！」
記者蔡依庭／台北報導
《夜盲》在描述古蹟修復的過程，葉泓毅、范宸菲、柯大堡、謝章穎、謝銘祐今天出席記者會，分享拍戲甘苦談。劇組請來專業的古蹟修復師李志上擔任指導，范宸菲花不少時間在練習，自掏腰包買了棉花和竹籤，沒事在家一直捲，但竹籤買太多，現在還有一把竹籤捨不得丟，笑說：「之後如果有機會飾演串燒師傅的話，可以再用到。」
她先前在金鐘58獨自演出歌舞秀，有些網友負評，她其實不在意，因為她說練習的時間很少，要配合的人很多，還笑說：「聽得出來是真唱啦！」她說自己有很多地方可以都可進步，但就算下次又有機會要上三金表演，也不會婉拒，「願意再挑戰」。
「最強童星」葉泓毅今年14歲就讀國三，從童音到今天記者會都變聲了、還長高3公分。他在劇中和李銘忠有「無血緣」的父子情，近期離開他多年的爸爸，最近返家了，葉泓毅說：「爸爸回來有盡力彌補，我挑食他也會唸我。」2人互動就像朋友。
《夜盲》有許多戲劇圈新面孔，柯大堡曾獲金鐘獎最佳生活風格節目主持人獎，原本自認台語90分，結果拍戲跟主持真的不一樣，讓他覺得壓力很大，明明就是一些平常的用語，但還是講不夠道地，「我明明是一個台語人」，同時也感嘆台語語言的流失。《夜盲》16日晚上9點於公視台語台第14頻道播出。
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