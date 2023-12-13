企業永續！標竿業者分享台灣模具高值化關鍵戰略

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負責輔導國內金屬產業發展的產發署簡任技正張尚鈞致詞表示，政府為了協助業者在疫後因應國際減碳、智慧化轉型的趨勢，提出「模具製造應用轉型升級計畫」的輔導資源，幫助業者落實永續經營。他強調，永續並非只有單純的低碳，業者借鏡同業升級轉型的成功經驗，在調整企業內部策略，可以帶來較佳的成效。
模具公會理事長張和明則表示，產發署的「模具製造應用轉型升級計畫」，提供「輔導計畫」及「產學合作」兩類計畫資源，幫助模具產業導入數位化、智慧化的先進製程技術，值得業者多加利用。
工研院產科國際所經理黃仲宏於專題演講中聚焦全球模具產業發展、疫後製造業需求變動、ESG推動指標，為國內業者指引數位轉型趨勢及政府輔導資源。黃仲宏強調，在全球淨零排放風潮下，包括模具、機械在內的製造業營運成本增加，衍生更多不確定性，他建議業者可以透過內部研發，或與外部研發單位、供應商等，進行異業合作，研發具有實務應用效益的綠色機械產品、低碳製造方案，將可衍生出新的利基產品。
專家座談時間，則由業者擔任與談者，分別從沖壓、塑膠、壓鑄、材料的4項模具領域出發，暢談數位轉型的關鍵策略。最後，主辦單位為協助模具業者需要汲取永續經營的新思維與作法，特地規劃模力工坊，由企業永續發展專家引導與會業者進行相關議題的探討與學習，盼能帶給業者深度且實用的產業視野。