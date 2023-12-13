Cheap怒批《帝王條款》畫作得獎！輿論風向變了　1原因被罵雙標

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針對此事，Cheap昨（12）日在臉書上發文怒批：「真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。
事後校方也在今（13）日出面道歉，表示會立即向師生宣導正確交通安全法律知識，尊重行人路權優先，以確保用路人安全。此外擔心學生會受影響，也將持續進行輔導。
事件持續延燒後，也有不少人跑到Cheap貼文下方出征，而在他的最新貼文中品嚐的刀削麵攤，也佔用了人行道擺設座位，讓不少網友反過來質疑：「店家佔用人行道欸，你不是很正義，怎麼沒當場糾正」、「所以我說店家可以佔用人行道？在人行道用餐好香阿，然後再來出征學生，真是雙標」、「請問這間店會歧視行人嗎，把人走的道路拿來設置座位」。
而林智群律師也認為，諷刺漫畫的本質就是「酸」，得罪人在所難免，這個漫畫確實有達到酸的程度，是一個成功的諷刺作品，「一個國中生，可以畫出這樣的作品，是值得鼓勵的事情」。最後林智群也反批Cheap挾自己的高聲量，對一個國中生的作品進行批評，「這種行為，難道不是對別人作品進行言論審查嗎？」
針對上述質疑，今（13）日晚間Cheap也再度發聲澄清，自己從頭到尾都是「針對學校跟主辦單位」，一開始就強調，學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，因為台灣社會對交通還不夠重視，造成台灣的行人地獄、交通地獄。
Cheap也感嘆：「車輛與行人並不平等，所以停讓是法律規定、是義務，每個人下了車都是行人，那些你覺得走得慢、耽誤到你時間的人，有可能是你的家人、你的朋友，或是未來的你，並不是故意慢悠悠的帝王，有時候真的覺得很累，人本交通在台灣真的好難，離我們好遠」。