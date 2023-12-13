新任犯罪學學會理事長 李修安：實務界菁英加入使學會更壯大
中華民國犯罪學學會今（13）日假中央警察大學召開第十五屆第一次理監事會議，由李修安博士以高票榮膺當選新任理事長。新當選第十五屆犯罪學學會理事長李修安，中央警察大學正科59期畢業，具有文化大學法學博士。其學術專長為兩岸跨境犯罪以及情報研究。李修安目前任職於民間企業禾聯（HERAN）集團擔任副總經理，並兼任中央警察大學等各大專院校教師。本身出身警界，轉換跑道後常致力於社會公益服務，也受桃園市政府倚重獲聘為桃園市市政顧問和調解委員。
記者李春台／桃園報導
李修安表示，近年來國內犯罪問題仍嚴重，尤以詐騙、黑幫、毒品居多，犯罪型態亦趨於惡質化，造成民眾心理不安。有鑑於此，未來學會將投入更多資源做好犯罪學研究，來改進犯罪防治制度，提升犯罪防治實務品質，促進社會安定為主要目標，並加強與政府、實務機關實際研習交流。
中華民國犯罪學學會成立於1994年，如今已快邁入三十年。學會之初是由中央警察大學前校長蔡德輝教授以及周震歐教授創辦發起。該學會除了整合社會學、社會工作、心理學、法律、輔導及犯罪防治等各界力量，致力於建立犯罪學專業地位，並定期出版「犯罪學期刊」，同時每年舉辦多項犯罪學學術研討會，諸如：當前青少年暴力犯罪問題與對策研討會、當前犯罪防治問題與對策研討會等，對於提昇犯罪學學術暨犯罪防治工作有莫大貢獻，也因此成為國內犯罪防治研究領域最具代表性之專業學術性團體。
另外，此次新任理事長李修安以及新任理事李建民（內政部警政署公關室主任）、陳明君（刑事警察局副局長）皆是中央警察大學正科59期同期同學。李修安認為，有警察實務界精英加入，未來可以讓學術與實務更緊密結合，也使學會更為壯大。