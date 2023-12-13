楊哲市場拜票！每一雙手都不能漏 遭粉絲誤認「辜仲諒選立委」
「芒果歌王」楊哲是江蕙的歌曲〈夢中的情話〉作詞人，而他的首場個唱「時也運也命也公益演唱會」將於明年1月20日在台中中興大學惠蓀堂登場，開唱邁入倒數，楊哲身披紅帶變身候選人，兩天跑遍台中6個市場，貼身會婆媽粉絲，為演唱會催票，楊哲笑說：「每一雙手都不能漏掉，感謝大家現場掏錢購票。」他在市場拜票時，被不少粉絲誤認是辜仲諒要選立委，讓楊哲直呼：「我沒像本尊這麼型男啦，感謝粉絲給的靈感，讓我的模仿魂又上身了！」
記者吳雨婕／綜合報導
首次個唱在即，楊哲日前出奇招，身披競選人紅帶專攻婆媽聚集地市場，楊哲表示票房目前8成，離開唱還剩一個月，有信心將2成的票補滿，而日前展開拜票行程，立即奏效，婆媽粉絲見本人，現場開心掏錢買票，拜票才開始，票房銷售立即增溫上升，讓楊哲直呼陸戰正開始，分三個時段早上7點、上午10點、下午4點，從早市到黃昏市場都不放過。
提到催票，楊哲表示當年在廟口簽唱，就是現場賣專輯，這次要重溫20年前的叫賣生涯，楊哲笑說：「大家都說我本人比較年輕，電視上看起來太成熟了啦，讓我受寵若驚。」被問到拜票心得，楊哲表示：「很多粉絲都問我，你不唱歌了，要選立委嗎？讓我當場哭笑不得的拚命解釋，但掃街拜票，也讓我增加不少信心！」另一個驚喜，是楊哲被誤認辜仲諒，楊哲提到，「其實之前也有不少人這麼說過，只是此次在市場被這麼多人說，讓我有些害羞啦，我沒有像本尊這麼型男啦，連前輩陽帆都說我很像，還鼓勵我可以模仿一下。」
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