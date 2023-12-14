決戰30天／侯鎖定年輕票、勤跑南部　盼郭台銘關鍵時刻歸隊拚逆轉

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國民黨高層分析，侯康配目前較為弱勢的是在20至29歲、30至39歲的選民，但20至29歲的這個年齡層，其實傳統透過市話電話所做民調未必能充分反應出真實的情況，而30至39歲、40至49歲選民則是目前侯康配鎖定的族群。
黨內高層表示，侯友宜近期提出1500萬貸款青年免頭期款的政策，就是針對青年買房的有感政策，另外也提出公立國小課後照顧全面免費，就是要減輕雙薪、年輕家長的負擔，這些政見都是主打年輕、中間選民，接下來也會提出少子化相關問題的解方，希望透過好的政策讓這些中間、經濟選民有感，轉而願意支持侯康配。
另外，高層也表示，從目前民調可見，國民黨不分區立委的支持度還是略高於侯康配，接下來如何讓專業、形象好的不分區立委拉抬侯康配也是很重要的一環，目前規劃會持續透過不分區立委與侯康配合體，像是之前有不分區立委、區塊鏈專家葛如鈞合體侯友宜談AI打詐騙，之後也會規劃不分區立委、不孕症權威陳菁徽跟侯康合體談少子化，透過這樣的形式，讓認同國民黨不分區立委的民眾，轉移至支持侯康配。
若以區域來看，侯康配在雲嘉南、高高屏都大幅落後賴蕭配，黨內人士指出，侯友宜自己出生嘉義，是標準的南部孩子，侯友宜在最後階段，也會勤跑南部，與國語相比，侯友宜的台語其實很「輪轉」，也很對南部的口味，侯友宜會親自與選民面對面，希望用他的親和力、草根性打動選民，一起為政黨輪替努力。
選戰最後階段，黨高層表示，國民黨已經安排20多場大型造勢，以及也會陸續安排車隊掃街，透過傳統的組織動員、造勢，展現陸軍實力，也催出投票動能跟熱能。
最後，黨內人士指出，若鴻海創辦人郭台銘能在最後關頭歸隊，勢必也能對經濟、知識選民產生很大的拉力，目前國民黨內挺郭派地方人士都已經陸續回流，相信郭台銘的回歸也指日可待。
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