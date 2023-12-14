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BMW 520i M Sport 正式引進上市，售價 296 萬元！

▲BMW 520i M Sport 正式引進上市，售價 296 萬元！
▲BMW 520i M Sport 正式引進上市，售價 296 萬元！

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全新G60世代BMW 5系列純電動力車型重磅上市後，BMW總代理汎德更以最快的速度為台灣消費者獻上全新世代BMW 520i M Sport，建議售價為新台幣296萬元。

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藉由全新世代5系列，BMW不僅重新定義了何謂當代中流砥柱，更為眾人勾勒出融匯經典與旗艦的模樣，將下一個世代的設計概念完美呈現，以厚實飽滿的手法雕琢出全新世代BMW 520i M Sport的沉著豪邁姿態，達到5米旗艦級距的車身尺碼，在全車帥氣無比的M Sport套件的強化之下，更展現出專屬於中大型豪華房車的運動風格，結合擁有藍色飾條點綴的全新LED頭燈、全新造型雙腎型水箱護罩與車頭大面積黑色高光澤前進氣壩，延伸至車側的平整式車門把手設計、黑色高光澤側裙、C柱Hofmeister Kink窗框折角專屬「5」字樣與車尾令人難以錯認的橫幅式3D立體LED尾燈，都為全新世代BMW 520i M Sport極具現代感的線條融入更多年輕運動氣息

全新世代BMW 520i M Sport將旗艦級座艙思維重新解構，透過由12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕結合BMW座艙環繞光幕，營造出BMW引以為傲的駕駛者導向車艙介面，同時更藉由全新BMW Operating System 8.5、AR擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器以及支援iPhone、Android系統智慧型手機的BMW手機數位鑰匙2.0，打造出超越當代的無比智慧科技；至於BMW向來擅長的豪華鋪陳，在全新世代5系列更是俯拾皆是，如頂級水晶中控套件、M Nappa真皮平底方向盤、Veganza皮質跑車座椅、Fine-Wood梣木紋飾板、豪華型雙區恆溫空調與harman / kardon高傳真音響系統，為520i M Sport鋪陳出精緻細膩的乘坐氛圍，營造宛如盛宴般的用車生活。

BMW 5系列之所以立足於中大型豪華房車標竿，正是其令人心往神馳的全面兼具駕馭樂趣，全新世代BMW 520i M Sport承襲成功再次登頂，新世代BMW TwinPower Turbo渦輪增壓引擎可於4,400rpm時創造出190匹最大馬力，310牛頓米的最大扭力更於1,500rpm時即可湧現，搭配48V高效複合動力科技與Steptronic八速手自排變速箱，帶來更優異的節能表現、更傑出的加速體驗與更靜謐的低速行駛過程，加諸經典BMW後輪驅動設定與50:50完美車身配重，讓520i M Sport具備絕佳操控性與轉向精準度，保有最純粹的駕駛樂趣。

透過超越對手的進階科技，打造難以企及的性能駕馭與舒適並進，更將進階的主被動安全防護視為圭臬，全新世代BMW 5系列不僅以全面性的均衡安全表現獲得了2023 Euro NCAP最高五星評價，BMW 520i M Sport更搭載最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，除了深受讚賞的主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection主動安全防護系統、360度環景輔助攝影與自動停車輔助系統，自動倒車輔助系統與國內豪華品牌中唯一具備的全新變換車道輔助，更讓駕馭BMW 5系列顯得自在隨適，不論是面對狹窄巷弄倒車或是高速公路長途巡航，5系列都能為駕駛營造出無可取代的智慧科技駕馭體驗，帶領眾人以當代擁抱未來。

車型

建議售價

重點標準配備

BMW 520i M Sport

296萬元

  • M Sport套件
  • LED頭燈
  • M Nappa真皮平底方向盤
  • BMW環繞光幕
  • 懸浮式曲面螢幕
  • BMW Operating System 8.5
  • 車況抬頭顯示器
  • AR擴增實境導航功能
  • BMW手機數位鑰匙2.0
  • harman / kardon高傳真音響系統
  • 豪華型雙區恆溫空調
  • 雙前座電動跑車座椅含電動腰靠
  • 自動倒車輔助系統
  • 變換車道輔助

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