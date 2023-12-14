▲BMW 520i M Sport 正式引進上市，售價 296 萬元！

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全新世代BMW 520i M Sport將旗艦級座艙思維重新解構，透過由12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕結合BMW座艙環繞光幕，營造出BMW引以為傲的駕駛者導向車艙介面，同時更藉由全新BMW Operating System 8.5、AR擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器以及支援iPhone、Android系統智慧型手機的BMW手機數位鑰匙2.0，打造出超越當代的無比智慧科技；至於BMW向來擅長的豪華鋪陳，在全新世代5系列更是俯拾皆是，如頂級水晶中控套件、M Nappa真皮平底方向盤、Veganza皮質跑車座椅、Fine-Wood梣木紋飾板、豪華型雙區恆溫空調與harman / kardon高傳真音響系統，為520i M Sport鋪陳出精緻細膩的乘坐氛圍，營造宛如盛宴般的用車生活。
BMW 5系列之所以立足於中大型豪華房車標竿，正是其令人心往神馳的全面兼具駕馭樂趣，全新世代BMW 520i M Sport承襲成功再次登頂，新世代BMW TwinPower Turbo渦輪增壓引擎可於4,400rpm時創造出190匹最大馬力，310牛頓米的最大扭力更於1,500rpm時即可湧現，搭配48V高效複合動力科技與Steptronic八速手自排變速箱，帶來更優異的節能表現、更傑出的加速體驗與更靜謐的低速行駛過程，加諸經典BMW後輪驅動設定與50:50完美車身配重，讓520i M Sport具備絕佳操控性與轉向精準度，保有最純粹的駕駛樂趣。
透過超越對手的進階科技，打造難以企及的性能駕馭與舒適並進，更將進階的主被動安全防護視為圭臬，全新世代BMW 5系列不僅以全面性的均衡安全表現獲得了2023 Euro NCAP最高五星評價，BMW 520i M Sport更搭載最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，除了深受讚賞的主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection主動安全防護系統、360度環景輔助攝影與自動停車輔助系統，自動倒車輔助系統與國內豪華品牌中唯一具備的全新變換車道輔助，更讓駕馭BMW 5系列顯得自在隨適，不論是面對狹窄巷弄倒車或是高速公路長途巡航，5系列都能為駕駛營造出無可取代的智慧科技駕馭體驗，帶領眾人以當代擁抱未來。
車型
建議售價
重點標準配備
BMW 520i M Sport
296萬元