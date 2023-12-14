▲常榮機械 IVECO 北區 / 南區直營服務據點開幕

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占地4500坪的北區服務展示中心，座落於工業重鎮桃園市大園區，交通區位便利、緊鄰台61線西濱快速公路，首重廠區機能配置與專業維修保養服務，輔以線性明亮的挑高空間設計，強化出人與空間的互動舒適性。配置入口接待大廳、機具車輛展示區、洽談接待區、舒適客休等候區，還有精心規劃的汽車模擬體驗區，讓參觀者可恣意體驗開大車的心境與座艙感，別有一番樂趣；而為推廣產業知識、持續精進內部從業人員技術發展，更設置技師培育訓練教室，作為集團前瞻技術人才的培訓基地。
提供全新4S服務體驗，結合整車銷售（Sale）、零配件（Spare Part）、售後維修服務（Service）以及意見反饋（Survey）等四項經營，並備有24H救援服務專線，為您線上服務不打烊；擁有專業汽車烤漆房、準備區、噴漆台及調漆間，還有高達20個維修車道區，可供PDI車輛整備，提供大修、快速維修、保養服務；規劃500坪零件庫房，完備的各式零組件，結合IVECO完善的全球客戶供應零件體制，無論維修保養都更加快速可靠。
南區服務展示中心占地1200坪，同享交通便利優勢，空間包含接待區、機具車輛展示區、洽談接待區、客休等候區等，而為前進企業綠能步伐，建築物特別搭設太陽能光電系統的建置與運用。全新3S服務，包括整車銷售（Sale）、零配件（Spare Part）、售後維修服務（Service），設置10個車道、100坪零件庫房，提供大修、快速維修、保養服務，並備有24H救援服務專線，成為運輸頭家與夥伴們的最佳隊友。
歡慶常榮機械IVECO北區/南區服務展示中心盛大開幕，自即日起至2023/12/31開幕試營運期間，各項限定優惠實施中，提供免費健檢、試營運期間做定保即贈送2L機油、精美來店禮(數量有限，送完為止)，享多重保養優惠。
▌常榮機械IVECO-北區服務展示中心資訊
營業地址: 桃園市大園區民生路106號
營業電話: 03-4772269
24H救援服務專線: 0910-768-886
▌常榮機械IVECO-南區服務展示中心資訊
營業地址: 台南市新營區嘉芳街170號
營業電話: 06-6535353
24H救援服務專線: 0910-988-580