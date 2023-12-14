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中華職棒／中信兄弟25人名單已送出！樂天桃猿最晚20日要做出決定

▲陳俊秀正式加盟中信兄弟！總值3年3000萬以上，背號為29號。（圖／兄弟提供）
▲陳俊秀正式加盟中信兄弟！總值3年3000萬以上，背號為29號。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/台北報導

中信兄弟11日才正式召開記者會，宣布簽下自由球員陳俊秀，並給他3年3000萬以上合約，之後是否有教練約還要談，不過因為陳俊秀屬於A級球員，中心兄弟可能要支付1095萬元台幣，或是75%年薪加上一名25人名單外補償球員，兄弟屬於被動方，就看樂天要怎樣做出決定，最晚20日就有消息。

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陳俊秀以3年3000萬以上合約出走樂天桃猿，不但如願以償可以享受到不錯的環境，還可以成為黃衫軍的進攻主力。

依照中華職棒聯盟自由球員轉隊規定，球團必須支付原球團樂天桃猿轉隊權利金，有2個方案可以選擇，分別是125%年薪，或75%年薪加上1名25人名單外補償選手。

樂天桃猿可以挑選金額補償或是人員補償，樂天副領隊沈鈺傑表示，「目前已經收到25人名單，但也要跟領隊、總教練討論，才會有最終結果。」

根據聯盟說法，中信兄弟已經送出25人名單給樂天，就看樂天考慮要用哪一種方案，挑選25人名單外好手加入，以及年薪75%，還是要全額薪資的125%，20日下週三是最後期限，樂天並不急著做出決定。

▲陳俊秀正式加盟中信兄弟！總值3年3000萬以上，背號為29號。（圖／陳云茹攝）
▲陳俊秀正式加盟中信兄弟！總值3年3000萬以上，背號為29號。（圖／陳云茹攝）
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