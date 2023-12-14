限3天！全家美式、拿鐵「買1送1」　7-11卡布奇諾28元、紅茶18元

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📍門市｜12月15日至12月17日
◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元
📍APP｜12月15日至12月17日
◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元
◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元
◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元
◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元
◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元
◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月14日至12月17日
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，原價55元、特價28元
◾大杯濃萃美式買1送1（冰／熱不限），原價50元、特價25元
◾英式紅茶買1送1（冰/熱不限），原價35元、特價18元
◾燕麥系列買2送1（冰/熱不限）
◾租借循環杯購買濃萃美式咖啡30元（原價50元）
以上活動期間使用自帶杯購買CITY系列現調飲品現省7元，同時還有天素地蔬指定冷藏鮮食商品加贈10% OPEN POINT點數，統一H2O WATER無標純水（600ml/24入）整箱優惠價170元（原價432元），平均單瓶不到8元。