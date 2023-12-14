日本居酒屋遇「潛規則」！外國人真的多收一筆錢　日文好才能規避

限3天！全家美式、拿鐵「買1送1」　7-11卡布奇諾28元、紅茶18元

▲本週超商多款咖啡買1送1，全家自12月15日起，大杯單品美式、抹茶拿鐵買1送1。（圖／全家提供）
▲本週超商多款咖啡買1送1，全家自12月15日起，大杯單品美式、抹茶拿鐵買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週超商多款咖啡買1送1，全家自12月15日起，大杯單品美式、抹茶拿鐵買1送1，行動隨時取還有泡麵、雪糕、礦泉水也特價；7-11今起有卡布奇諾、濃粹美式、英式紅茶買1送1優惠，換算下來卡布奇諾28元、濃粹美式25元開喝。

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🟡全家

📍門市｜12月15日至12月17日

◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元

📍APP｜12月15日至12月17日

◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元

◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元

◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元

◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元

◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元

◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元

▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜12月14日至12月17日

◾大杯熱卡布奇諾買1送1，原價55元、特價28元

◾大杯濃萃美式買1送1（冰／熱不限），原價50元、特價25元

◾英式紅茶買1送1（冰/熱不限），原價35元、特價18元

◾燕麥系列買2送1（冰/熱不限）

◾租借循環杯購買濃萃美式咖啡30元（原價50元）

以上活動期間使用自帶杯購買CITY系列現調飲品現省7元，同時還有天素地蔬指定冷藏鮮食商品加贈10% OPEN POINT點數，統一H2O WATER無標純水（600ml/24入）整箱優惠價170元（原價432元），平均單瓶不到8元。

▲統一超商五度入選DJSI道瓊永續指數優惠活動。（圖／7-11提供）
▲統一超商五度入選DJSI道瓊永續指數優惠活動。（圖／7-11提供）

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