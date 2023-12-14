被以色列揚言消滅 哈馬斯嗆：把我們排除於加薩的未來之外是妄想
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的戰爭持續超過2個月，隨著加薩人道危機加劇，國際社會不滿以色列的聲音也越來越多，但對此以色列則回應，無論國際社會是否支持，都會繼續在加薩的戰爭，以消滅哈馬斯。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）近日聲稱，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，呼籲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）改變強硬作風。不過以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）直言，無論國際是否支持，都將繼續對抗哈馬斯，還說：「現階段停火是送給恐怖組織哈馬斯的禮物，將使哈馬斯捲土重來、威脅以色列居民。」
有分析認為，儘管以色列和美國的目標一致，就是要消滅哈馬斯，但對於如何實現目標，雙方存在分歧，而且隔閡越來越明顯。此外，即使以哈衝突落幕，後續安排、以色列是否應留在加薩、又該持續多久也都是問題。
哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）13日則表示，已準備與以色列再度商討加薩停火事宜，對任何可能結束以色列侵略的安排或倡議都持開放態度。
然而，哈尼亞也強調，如果沒有哈馬斯，任何關於加薩未來的安排都只是妄想，不會成功。