好天氣倒數2天！週末冷氣團又濕又冷 下週「跌破10度」時間出爐
今（14）日太平洋高壓勢力增強，風向轉為偏東到東南風，因此台灣各地區上午起明顯回溫，天候狀況也相當良好，偏暖的天氣預計維持到明（15）日，週末受到鋒面、冷空氣影響，北台灣將出現降雨，且溫度持續下滑，低溫僅攝氏12度，下週一（12月18日）短暫回溫，下週二（12月19日）更強的冷空氣南下，一直到週四（12月21日）期間，西半部空曠地區低溫可能降至攝氏10度或以下，民眾務必特別留意。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今日上午起，各地明顯回溫，天氣也普遍穩定，明日中國上空有鋒面逐漸接近，受到鋒前暖區的影響，週五深夜到週六上午，鋒面將通過台灣，苗栗以北、東北部將有一波短暫降雨，隨後較強的冷空氣移入，北部將維持有雨天氣且溫度持續下滑，市區低溫週六晚間到下週日上半天，有機會降到攝氏12至13度左右。
中南部在週六上半天，天候轉變還不明顯，不過由北到南、下午到晚間溫度也會有較大幅度的下降，深夜低溫也可降至攝氏13至15度，週六晚間到下週日中南部也可能出現零星短暫雨，預期白天高溫回溫幅度不大，中部約只有攝氏18至21度，南部攝氏20至23度，降溫都較為明顯，此外，下週日深夜到下週一清晨，配合輻射冷卻作用，中南部仍有攝氏13至15度的低溫。
柯聿寧提醒，下週一白天到下週二早上有短暫回溫的空檔，但下週二上午，北方再度有鋒面通過，隨後更強的冷空氣南下，預期北部下週二到下週三上半天都濕冷，低溫降至攝氏12至14度，下週三下半天水氣減少變為較乾冷，早晚低溫再降至攝氏11至12度，這波強冷空氣約影響至下週四深夜到下週五清晨，期間西半部空曠地區低溫也可降至攝氏10度或以下，民眾務必要有保暖的準備。