台積電秒填息！台股早盤漲逾140點 英業達續漲停、大立光強勢
美國聯準會維持利率按兵不動，並暗示明年將三次降息，激勵美股昨（13）日主要指數皆走高，台北股市今（14）日開高走高，早盤一度漲逾140點，來到17611點。權值王台積電今日除息秒填息，前股王大立光飆漲逾8%，帶動其他光學鏡頭族群。今日AI股表現不俗，英業達持續飆漲停。另外，聯電喊IC變IP，聯電家族齊慶賀，其中矽統漲逾8%。
記者許家禎／台北報導
美國聯準會維持基準利率介於5.25%至5.5%區間，符合市場預期，聯準會也暗示明年將三次降息。美股道瓊13日大漲512.3點，或1.4%，收37090.24點；那斯達克指數大漲200.57點，或1.38%，收14733.96點；標普500指數大漲63.39點，或1.37%，收4707.09點；費城半導體指數大漲60.77點，或1.55%，收3990.95點。
受到美股走高激勵，台北股市今日開盤後一度漲逾140點，來到17611點。權值王台積電今日除息，開盤火速填息，早盤漲7元，來到581元，漲幅0.8%以上。其他重要電子股，南亞科、宏碁、華碩、日月光漲1到2%。其中，大立光因高階鏡頭放量，股價飆漲超過8%，來到2745元，也帶旺今國光漲逾5%、玉晶光漲3%以上。
聯電董事長洪嘉聰喊聯電IC變IP，要攜矽統、智原衝刺矽智財，帶動聯電家族走高，矽統漲逾8%，宏齊、憶聲、智原漲1到4%。今日AI概念股表現也不俗，緯創、緯穎漲0.5%以上、廣達與技嘉漲1%。英業達發布的VectorMesh嵌入式神經網絡處理器，獲得兩家國際IC設計大廠採用，變成當紅IP概念股，今股價持續飆漲停，來到51.7元。