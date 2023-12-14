吳欣盈遲到紀錄再+1！簽到現場爆推擠　遭問好感度一語不發

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今日立法院衛環委員會召開會議、由吳欣盈擔任召委，並邀請環境部部長、外交部、經濟部、衛生福利部、農業部、內政部、交通部、國家科學及技術委員會、財政部、金融監督管理委員會及財團法人國際合作發展基金會等就COP28會議內容與返國報告進行專題報告，並備質詢。
環境部長薛富盛、衛福部次長周志浩等一眾官員早早來到會議室坐定，媒體也在電梯前等待吳欣盈出現，國民黨立委林為洲、民進黨立委吳玉琴、蘇巧慧等提早在會議室外簽到時，見到大批媒體圍在電梯邊，表情也略顯驚訝或尷尬，但記者一路等到表定會議開始時間仍不見吳欣盈的身影。
當現場記者懷疑吳欣盈是否通過其他出入口進入會議室時，吳欣盈終於在表定會議時間後5分鐘走出電梯，面對媒體時，表情保持微笑、一語不發，記者急忙詢問「為什麼今天又遲到呢」、「怎麼看妳的好感度」、「會不會覺得妳的應對讓大家對妳的不喜歡程度越來越高呢」。
吳欣盈對於媒體詢問均不予回應、快步繞過媒體，在簽到桌前完成簽名，並迅速進入會議室，但移動過程中導致周邊發生推擠、一位現場工作人員遭碰撞並發出一聲尖叫，攝影記者連聲提醒「小心」，但吳欣盈均未因現場騷動停留，直接進入會議室。
然而，吳欣盈作為衛環委員會召委，已非第一次會議遲到，吳欣盈12月4日上午出席立法院衛環委員會會議時，表定開會時間9點時也不見人影、遲了2分鐘才急忙走出電梯，當媒體詢問是否遲到時，連聲表示「我還在視訊」，匆匆進入辦公室，當次也導致衛福部長薛瑞元的會前聯訪取消。
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