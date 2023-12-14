台股基金績效獨霸市場！台股5大類型包辦前5強、這3類「負報酬」

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以PGIM保德信高成長基金為例，該基金透過紀律選股與實地走訪，篩選台股最具成長機會的模範生，先透過由上而下、篩選台股逾1700檔上市櫃股票，建構股票池，再配合下而上實地走訪各公司，深入研究300至400檔個股，最終經過經理人考量基本面、評價面及波動風險等，篩選60至70檔個股，決定最適合之投資組合。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，從美債利率走勢研判，聯準會此輪升息政策今年也結束，有利台股後市表現，搭配台灣景氣已見到谷底翻揚，外銷訂單也出現改善，且製造業有機會迎接新一波庫存週期，對台股企業獲利為正向挹注。
再者，孫傳恕指出，AI相關題材仍為明年科技股的投資主軸，根據統計，人工智慧產值於2030年的前年複合成長率高達38.1%，優於半導體整體產值的6.7%，看好第三季AI伺服器已開始出貨，預估明年有機會見到終端廠商推出搭載AI系統的PC及手機，而台灣具有全球最完整之AI供應鏈，做為AI軍火庫的台股可望持續吸引法人資金回補。
孫傳恕建議，在選股上，科技族群不妨聚焦AI、高速傳輸、 CoWoS、資料中心新平台、半導體、關鍵電子零組件如ABF、組裝、散熱等，傳產則可著重類股輪動相關，包括紡織、成衣、航太等，掌握這波由第四季起漲的作夢行情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。