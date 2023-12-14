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台股基金績效獨霸市場！台股5大類型包辦前5強、這3類「負報酬」

▲今年來股票基金表現優異，根據Lipper統計，今年迄今投信發行各類型股票基金平均表現，台股基金獨霸市場，一舉包辦前五強股票基金類型。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年來股票基金表現優異，根據Lipper統計，今年迄今投信發行各類型股票基金平均表現，台股基金獨霸市場，一舉包辦前五強股票基金類型。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

時序進入年底，今年來股票基金表現優異，根據Lipper統計，今年迄今投信發行各類型股票基金平均表現，台股基金獨霸市場，一舉包辦前五強股票基金類型，冠軍為中概型的57.49%，其次為科技型的52.06%，一般型台股基金平均45.42%名列第三，第四為中小型的45.20%，上櫃型則以27.26%位居第五，再來才是單一國家股票的20.64%；不過幾家歡樂幾家愁，在台股勝出的期間，A股基金、大中華基金、資源基金同期以負報酬墊後。

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保德信表示，今年來加權指數與OTC指數截至上周五（8日），分別上漲22.96%、28.7%，而台股各類型基金的績效平均明顯優於大盤走勢，凸顯出台股團隊主動選股的操作優勢，在市場多頭時透過挑選具有成長性與趨勢性的產業或個股，漲勢往往能超越大盤，進而挹注基金績效。

以PGIM保德信高成長基金為例，該基金透過紀律選股與實地走訪，篩選台股最具成長機會的模範生，先透過由上而下、篩選台股逾1700檔上市櫃股票，建構股票池，再配合下而上實地走訪各公司，深入研究300至400檔個股，最終經過經理人考量基本面、評價面及波動風險等，篩選60至70檔個股，決定最適合之投資組合。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，從美債利率走勢研判，聯準會此輪升息政策今年也結束，有利台股後市表現，搭配台灣景氣已見到谷底翻揚，外銷訂單也出現改善，且製造業有機會迎接新一波庫存週期，對台股企業獲利為正向挹注。

再者，孫傳恕指出，AI相關題材仍為明年科技股的投資主軸，根據統計，人工智慧產值於2030年的前年複合成長率高達38.1%，優於半導體整體產值的6.7%，看好第三季AI伺服器已開始出貨，預估明年有機會見到終端廠商推出搭載AI系統的PC及手機，而台灣具有全球最完整之AI供應鏈，做為AI軍火庫的台股可望持續吸引法人資金回補。

孫傳恕建議，在選股上，科技族群不妨聚焦AI、高速傳輸、 CoWoS、資料中心新平台、半導體、關鍵電子零組件如ABF、組裝、散熱等，傳產則可著重類股輪動相關，包括紡織、成衣、航太等，掌握這波由第四季起漲的作夢行情。

▲投信發行股票型基金類型績效平均。（圖／資料來源：Lipper）
▲投信發行股票型基金類型績效平均。（圖／資料來源：Lipper）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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