楊丞琳失言風波4天首現身！包緊緊出沒機場 見到鏡頭「這反應」
女星楊丞琳上周在中國河南鄭州開演唱會，和粉絲開了「河南人愛騙人」的玩笑，惹惱河南人，引起軒然大波，楊丞琳道歉也沒用，連當局也介入調查是否違法。昨（13）日晚楊丞琳失言風波後首度現身，被目擊出現在成都機場，她穿著黑色羽絨外套，戴毛帽及口罩遮住整張臉，可說包得密不透風，相當低調，她不發一語，直到粉絲和她說再見後，楊丞琳才對鏡頭揮揮手示意。
記者黃盈容/綜合報導
楊丞琳9日在河南鄭州開唱，當時官方攝影機拍到台下情侶熱吻，引起全場尖叫，楊丞琳現場找人，但因為找不到人，因此脫口：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我。」玩笑話隨即發酵，惹腦9872萬的河南人，楊丞琳趕緊在微博發文道歉止血，但卻沒用。
昨天楊丞琳被拍到現身成都機場，她全身包緊緊，僅露出雙眼，守候在機場的粉絲拿起手機跟拍，她本來沈默不語，滑手機，直到聽到粉絲向她說掰掰後，才揮揮手。
據中國媒體報導，她現身機場，是為了錄製四川衛視的新年晚會，顯見失言風波後未影響工作。昨天中國國台辦發言人朱鳳蓮則說：「希望台灣演藝人員自覺弘揚行風藝德，樹立良好社會形象。」
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