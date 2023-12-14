大陸冷高壓「掃到台灣」！下週挑戰寒流 鄭明典示警：降溫很明顯
週末起連續2波冷氣團將接力侵襲台灣，下週可能出現攝氏10度以下低溫！前中央氣象局長鄭明典今（14）日一早發文分享，位於北方的「大陸冷高壓」勢力邊緣已經掃到台灣，從地面天氣圖來看，台灣將會有明顯降溫，提醒民眾務必特別留意保暖；氣象署也說明，下週二（12月19日）起的冷空氣，強度不排除達到寒流等級。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典今早分享地面天氣圖表示「高氣壓1072！大陸冷高壓完全移入天氣圖分析範圍，中心最高氣壓1072百帕，還不算『極端的高』，但已經算是『少見的高』，台灣緯度低，還是以前的說法，台灣只會是『被掃到邊』，但還是會有明顯降溫，請多注意天氣預報訊息！」
中央氣象署預報員張承傳指出，今明兩天各地多雲到晴，北部白天高溫可達攝氏28度、中南部攝氏29度，低溫則都落在攝氏19至21度；不過週末受到鋒面、大陸冷氣團影響，位於迎風面的北部、東半部將有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，不過氣溫上和週四、週五將有一大段落差，預估週六晚上至下週日清晨，北部低溫僅剩攝氏13度、中部攝氏14度、南部攝氏16度。
下週一（12月18日）大陸冷氣團稍為減弱，但北部和東北部天氣仍較涼，回溫得空檔很短，週二起新一波更強的冷空氣南下影響，一直到下週四（12月21日），迎風面北部、東半部持續降雨，最低溫時間預估落在在下週四清晨，北部只有攝氏12度至13度，若冷空氣達寒流等級，不排除再下降攝氏2至3度，民眾務必特別注意保暖。