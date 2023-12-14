Cheap批「帝王條款」歧視！禍首法源曝 斑馬線上行人無敵有但書
桃園某國中生《帝王條款》畫作獲全國美術比賽漫畫類特優，卻遭關注交通議題的百萬網紅Cheap（本名：鄭才暐）抨擊是「赤裸裸的歧視」，也掀一波「帝王條款」熱議。事實上，「帝王條款」指的是交通法規中對行人特別保護與禮遇的「絕對路權」，因行人最大而有「帝王條款」之稱，又因今年6月30日實施「路口不停讓行人大執法」且重罰6000元，讓「帝王條款」一詞再度成為熱焦。
記者徐銘穗/綜合報導
桃園市警局交通警察大隊釋疑，指出「道路交通安全規則」第103條第2項規定「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過」，一般民眾俗稱為行人帝王條款。但同規則第134條第4款也規定，「行人穿越道路，有燈光號誌指示者，應依號誌之指示前進」。
警方強調，「帝王條款」生效的前提是行人正常穿越斑馬線，未有闖紅燈、無故停留、玩耍等舉止，如仍不幸被撞到，駕駛人須負全責；反之，行人未按規定而出車禍，則須負擔部分肇責。近期也有不少案例實證行人不一定無敵。
那麼駕駛人怎樣算不禮讓行人會被罰呢？《NOWnews今日新聞》先前也曾以警政署公開「路口不停讓行人」原則製圖，讓讀者一圖秒懂，守住自己荷包也護住行人安全。
依據警政署「強化行人路權執法計畫」規定，不停讓行人先行的取締認定原則，可分為路口無人指揮與有義交、導護志工指揮兩類，前者取締必須符合2條件，即是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺（3個枕木紋）以內，就會被認定違規。
其次，路口有義警、學校導護志工等交通指揮人員指揮時，如果駕駛不聽從指揮強行通過者，就可以直接認定舉發。上述兩種狀況，在行人在行人穿越道時，汽機車都應「暫停」讓行人優先通過，如車輛距離行人尚遠，超過一個車道寬約3公尺，應盡速通過路口。
警政署強調，原則上警方以攔停舉發為執行原則，如遭罰駕駛有異議，可依法向警察機關或監理單位提出申訴。